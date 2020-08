4 rzeczy, których nie wiedziałeś o seksie oralnym

Seks oralny może być przyjemną, zdrową częścią związku dorosłych. Ale jest kilka rzeczy, których wiele osób nie wie o seksie oralnym. Oto cztery fakty, które mogą Cię zaskoczyć.

1. Seks oralny jest powiązany z rakiem gardła.

Podczas seksu oralnego można dostać raka gardła – mówi Otis Brawley, dyrektor medyczny American Cancer Society. To nie seks oralny sam w sobie powoduje raka, ale wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), który może być przenoszony z człowieka na człowieka podczas seksu, w tym seksu oralnego.

Naukowcy odkryli, że niektóre rodzaje raka jamy ustnej i gardła i migdałków są prawdopodobnie spowodowane przez pewien typ wirusa brodawczaka ludzkiego. HPV jest powszechny, ale nie zawsze powoduje raka. Badanie opublikowane w The New England Journal of Medicine w 2007 roku wykazało większe ryzyko raka jamy ustnej i gardła u osób, które uprawiały seks oralny z co najmniej sześcioma różnymi partnerami. Podpis DNA wirusa HPV typu 16 był częściej znajdowany w nowotworach osób, które miały wielu partnerów do seksu oralnego. Lekarze wiedzą jednak, że nowotwory jamy ustnej i gardła wywołane przez HPV są łatwiejsze do leczenia niż te spowodowane czynnikami takimi jak palenie i picie.

2. Seks oralny wzmacnia relacje, ale stresuje

U niektórych dorosłych seks oralny powoduje stres, a u innych wzmacnia intymność – mówi seksuolog Louanne Cole Weston z Fair Oaks w Kalifornii. Stres związany z seksem oralnym często wiąże się z obawami jednego z partnerów o higienę. Niektórzy ludzie mogą również być zaniepokojeni swoimi umiejętnościami i robieniem go na tyle dobrze, by zadowolić partnera, lub odpowiednim reagowaniem na jego otrzymanie. Weston mówi, że niektórzy ludzie doświadczają seksu oralnego jako „wzmocnienia relacji” i „bardzo intymnego związku” dzielonego z partnerem. „To możliwość spojrzenia na partnera i zobaczenia, jak wchodzi w naprawdę bardzo osobistą przestrzeń” – mówi Weston.

3. Seks oralny wiąże się z ryzykiem

Seks oralny naraża na kilka chorób przenoszonych drogą płciową (STD), w tym HIV, opryszczkę, kiłę, rzeżączkę, HPV i wirusowe zapalenie wątroby. „Seks oralny nie jest seksem bezpiecznym” – mówi Terri Warren, właścicielka Westover Heights Clinic w Portland w stanie Oregon, prywatnej kliniki specjalizującej się w chorobach przenoszonych drogą płciową. Ryzyko zależy od wielu różnych rzeczy, w tym od liczby posiadanych partnerów seksualnych, płci i konkretnych aktów seksu oralnego, w które się angażujesz. Stosowanie ochrony barierowej może zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową. Barierą może być prezerwatywa zakrywająca penisa lub lateksowa nakładana na srom, lub odbyt. Rozcięta prezerwatywa jest również akceptowalną barierą.

4. Seks oralny jest powszechny wśród nastolatków

Wiele nastolatków w USA uprawia seks oralny przed seksem pochwowym. I nie uważają tego za zbyt ryzykowne, mówi dr Bonnie Halpern-Felsher, profesor pediatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco. Wcześniejsze badania przeprowadzone przez Halpern-Felsher wykazały, że większość nastolatków sądziła, że ​​uprawianie seksu oralnego nie naraża ich na problemy społeczne, emocjonalne lub zdrowotne. Inne badania, które przeprowadziła, wykazały, że nastolatki, które uprawiały tylko seks oralny, były mniej skłonne do zgłaszania chorób przenoszonych drogą płciową niż osoby uprawiające seks pochwowy lub pochwowy i oralny. Mimo to we wszystkich trzech grupach aktywnych seksualnie nastolatków występowały choroby przenoszone drogą płciową.

