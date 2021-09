Tak wygląda dostęp do antykoncepcji w Europie. Jane Fonda wsparła Polki

„Jestem całym sercem z wami, szczególnie z dzielnymi polskimi kobietami” – zdradziła 83-letnia międzynarodowej sławy gwiazda, która już w latach 80. wspierała polską Solidarność i dumnie prezentowała na czerwonych dywanach charakterystyczny znaczek „S” wykonując przy tym wymowny gest „victorii” oznaczającej zwycięstwo. Aktorka po raz kolejny zdecydowała się pokazać, że zależy jej na tym, by w Polsce szanowano demokrację.

Jane Fonda murem za Polkami

O trudnej sytuacji Polek, którym odbiera się prawa powszechnie dostępne nie tylko w Europie, ale w większości państw cywilizowanego świata, jest coraz głośniej na całym globie, a echa czarnych marszy i odważnej postawy wielu obywatelek naszego kraju sprzeciwiających się drastycznym decyzjom władz dotarły nawet do Hollywood.

„Widzę, jak protestujecie i oddaję wam cześć. Pozostańcie silne i angażujcie się w politykę waszego kraju” – wyznała w „Vogue Polska” Jane Fonda.



Oprócz Jane Fondy na okładce październikowego Vogue znajdzie się także m.in. Andie MacDowell, która udowadnia, że można się godnie starzeć nawet z siwymi włosami (o czym niedawno pisaliśmy na zdrowie.wprost.pl).

Antykoncepcja w Europie. Polska na ostatnim miejscu – wyprzedza nas nawet Białoruś

W Polsce jest nie tylko problem z rzetelną edukacją seksualną, ale nawet dostęp do antykoncepcji to nie lada wyzwanie. Zaledwie 35,1 proc. Polek może pozwolić sobie na stosowanie takich środków – pod tym względem lepiej jest nawet na Białorusi, gdzie 44,4 proc. obywatelek ma możliwość korzystania z antykoncepcji – wynika z raportu European Contraception Policy Atlas.

Nasz kraj tak bardzo odstaje od innych jeśli chodzi o antykoncepcję, że twórcy mapy przedstawiającej dostęp do środków antykoncepcyjnych musieli oznaczyć nasze państwo zupełnie innym kolorem – ciemniejszym od wszystkich pozostałych.

Polki nie mogą decydować o swoim ciele tak samo jak inne kobiety w Europie

Kobiety w Polsce nie mają też takich samych praw jak inne Europejki także, jeśli chodzi o możliwość decydowania o własnym ciele. Zmiana praw dotyczących aborcji spowodowała, że w gabinetach psychiatrycznych zaczęło przybywać ciężarnych pacjentek w fatalnym stanie psychicznym.

Niestety nawet z zaświadczeniem uprawniającym do legalnej aborcji, które mogą wydawać psychiatrzy, zdarza się, że Polkom odmawia się możliwości wykonywania zgodnych z prawem zabiegów przerywania ciąży w niektórych szpitalach powołujących się na klauzulę sumienia. Politycy partii rządzącej próbowali nawet wywierać naciski na naszych sąsiadów z Czech, by zablokowali obywatelkom naszego kraju dostęp do aborcji w czeskich klinikach.

Aborcja z zaświadczeniem od psychiatry. Lekarka opisuje dramatyczną sytuację Polek

Kolejne kraje umożliwiają darmową antykoncepcję

W przeciwieństwie do Polski – zajmującej ostatnie miejsce w Europie pod względem dostępu do antykoncepcji – niektóre kraje należące do UE decydują się na wprowadzenie sporych ułatwień do środków zapobiegających niechcianym ciążom.

Od 2022 roku we Francji za darmo z takich pigułek będą mogły korzystać wszystkie kobiety poniżej 25. roku życia – wcześniej z tego przywileju można było korzystać jedynie do momentu uzyskania pełnoletności.

Bezpłatne tabletki antykoncepcyjne dla młodych kobiet. Rewolucja we Francji od 2022 roku

„Edukacja seksualna jest naszym prawem". Wyjątkowa akcja Anji Rubik