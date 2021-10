Który rodzaj sportu ma najlepszy wpływ na nasz sen? Co najbardziej ułatwia zasypianie?

Od dawna wiadomo, że siedzenie jest równie szkodliwe jak... palenie papierosów, a konsekwencje biernego trybu życia mogą być znacznie poważniejsze niż powszechnie sądzimy. Kluczem do tego, by nasz organizm działał prawidłowo jest ruch.

Jeśli nie jesteśmy aktywni nasze ciało zachowuje się tak, jakby było w letargu, przez co zaczyna funkcjonować na zwolnionych obrotach i trudno jest się nam przestawić na to, by na przykład zasnąć o odpowiedniej porze. Jaki wysiłek ma na to najlepszy wpływ?

Jaki sport sprawia, że lepiej się nam śpi?

Na łamach prestiżowego czasopisma „Sleep Medicine Revievs” naukowcy dokonali przeglądu 15 największych badań dotyczących związku pomiędzy snem a aktywnością fizyczną. Co udało się im wykazać?

Okazuje się, że większe znaczenie od dyscypliny sportu, jaki uprawiamy, ma to, jak intensywnie ćwiczymy.

30 minut umiarkowanego wysiłku dziennie ma najlepszy wpływ na jakość snu

Jeśli chcemy, by po ćwiczeniach lepiej się nam spało, to powinniśmy je wykonać najpóźniej 2 godziny przed tym, jak położymy się spać. Dzięki temu zarówno jakość naszego snu będzie lepsza i mamy największe szanse na to, by najkorzystniejsze dla naszego organizmu fazy snu trwały jak najdłużej.

Jeśli zaś będziemy ćwiczyć tuż przed snem (mniej niż 2 godziny przed zaśnięciem), nie tylko trudniej będzie nam usnąć, ale też jakość naszego snu będzie gorsza. Wiele zależy także od tego, jaki styl życia na co dzień prowadzimy i jaki rodzaj sportu uprawiamy. Naukowcom udało się zauważyć, że:

W przypadku osób prowadzących siedzący tryb życia intensywny wysiłek fizyczny wczesnym wieczorem sprawia, że łatwiej jest im zasnąć, a jakość ich snu dzięki takiej aktywności jest lepsza.

Jazda na rowerze może zarówno ułatwiać zasypianie, jak i wydłużać fazę głębokiego snu.

może zarówno ułatwiać zasypianie, jak i wydłużać fazę głębokiego snu. Ćwiczenia o wysokiej intensywności, niezależnie od dyscypliny sportu i czasu trwania treningu, mogą mieć negatywny wpływ na jakość snu i utrudniać zasypianie.

Ćwicz albo rano, albo wieczorem, ale nie zmieniaj pory dnia

Zdaniem naukowców zdrowe, młode osoby oraz ludzie w średnim wieku bez zaburzeń snu powinni uprawiać dowolny rodzaj aktywności fizycznej najpóźniej wczesnym wieczorem, jeśli tylko mają taką możliwość.

Najlepiej, by sport uprawiać systematycznie o stałych porach – albo na początku, albo pod koniec dnia.

Nasz organizm lepiej reaguje na cyklicznie powtarzane ćwiczenia w podobnym terminie, a gorzej znosi zmienianie godzin ich wykonywania.

Duży wpływ na sen mogą mieć także takie zwyczaje jak regularne branie prysznica po ćwiczeniach, a także unikanie spożywania ciężkostrawnych posiłków po treningu, a nawet dużych ilości wody w szybkim tempie (lepiej ją pić małymi łykami w wolnym tempie, by chronić się przed odwodnieniem).

