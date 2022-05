Bardzo wczesne objawy ciąży przed miesiączką

Brak miesiączki w wyznaczonym terminie to najczęściej objaw ciąży. Może jednak oznaczać również zaburzenia hormonalne albo być spowodowany stresem. Brak menstruacji i inne delikatne objawy ze strony organizmu mogą świadczyć o tym, że doszło do zapłodnienia, a kobieta znajduje się w bardzo wczesnej ciąży.

Kiedy można mówić o ciąży? Kiedy zaczyna się ciąża?

Ciąża rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. Jest to jednak moment, z którego kobieta nie zdaje sobie sprawy, choć organizm może wysyłać sygnały. Do najczęstszych objawów zapłodnienia jajeczka należy krwawienie implantacyjne, które oznacza skąpą krwawą wydzielinę wydobywającą się z pochwy. Pojawia się ona, gdy zapłodnione jajeczko zagnieżdża się w ścianie macicy. Może wtedy naruszyć naczynia krwionośne i doprowadzić do niewielkiego krwawienia.

Nie u wszystkich kobiet występują jednak objawy krwawienia implantacyjnego. Bardzo często kobieta nie zdaje sobie sprawy, że w jej organizmie doszło właśnie do zapłodnienia. Pierwszym sygnałem może być brak miesiączki w wyznaczonym terminie, zawroty głowy czy tkliwość piersi.

Czy zapłodnienie daje jakieś objawy?

Zapłodnienie zazwyczaj nie daje żadnych objawów, chyba że pojawia się plamienie implantacyjne. Pojawia się ono zazwyczaj pomiędzy 6. a 12. dniem po zapłodnieniu, czyli może wystąpić w okolicy spodziewanego krwawienia menstruacyjnego. Krwawienie implantacyjne jest skąpe, nie przypomina krwawienia menstruacyjnego. Na wkładce lub na bieliznie kobieta może zaobserwować bezbarwną wydzielinę podbarwioną krwią lub brązową wydzielinę. Nie występują w niej skrzepy krwi.

Co ciekawe, część kobiet czuje, że zaszły w ciążę. To odczucia instynktowne, związane zarówno ze świadomością własnego ciała, jak i intuicją. Nie potrafią tego wytłumaczyć, ale czują, że ich ciało zachowuje się i wygląda inaczej.

Ile dni po zapłodnieniu pierwsze objawy ciąży?

Pierwszym objawem ciąży, który może pojawić się około 6 dni po zapłodnieniu, jest krwawienie implantacyjne. Nie występuje ono jednak u wszystkich kobiet, dlatego jest sygnałem nieoczywistym.

Do innych objawów ciąży można zaliczyć nadmierną senność czy poczucie zmęczenia albo wrażliwość na zapachy. Takie objawy mogą pojawić się dość szybko, często przed spodziewaną miesiączką. Co ciekawe, część pań niemal natychmiast po zapłodnieniu obserwuje zachcianki pokarmowe. Mają chęć zjeść owoce czy produkty, po które dawno nie sięgały. Nie ma jednoznacznego wytłumaczenia takiego zjawiska, ale może być spowodowane burzą hormonalną.

Czym są objawy ciąży?

Objawy ciąży to sygnały, które wysyła organizm po zapłodnieniu. Są związane z burzą hormonalną, ale również z rozwojem płodu. Do najwcześniejszych objawów ciąży zaliczają się:

brak miesiączki



bóle głowy

bóle brzucha

problemy żołądkowe

senność

wrażliwość na zapachy

rozdrażnienie

tkliwość piersi

zmęczenie

wzrost temperatury ciała

wydzielina z pochwy



Najwcześniejsze objawy ciąży - nieoczywiste znaki

Ciąża nie zawsze daje czytelne objawy. Większość kobiet zna swoje ciało i swój cykl menstruacyjny. W drugiej fazie cyklu mogą pojawiać się różne objawy przygotowujące ciało do menstruacji. Najczęściej są to: gromadzenie wody w organizmie, większa nerwowość, rozdrażnienie, ale też problemy ze snem, pogorszenie stanu włosów, skóry.

Gdy miesiączka przychodzi, wszystkie te objawy ustępują. W cyklu, w którym doszło do zapłodnienia może się okazać, że PMS nie wystąpi. Kobieta może nie zauważyć u siebie objawów gromadzenia wody w organizmie, nie czuć rozdrażnienia czy nie zaobserwować pogorszenia stanu włosów czy skóry.

Nieoczywiste objawy ciąży to również wręcz poprawienie kondycji skóry i włosów. Kobiety w ciąży, na skutek wysokiego poziomu estrogenów, wyglądają pięknie. Ich cera jest rozświetlona i nawilżona, może wręcz być promienna. Włosy stają się bujne, gęste, pięknie się układają. Takie nieoczywiste sygnały mogą świadczyć o tym, że w organizmie doszło do zapłodnienia, a w ciele kobiety rośnie zarodek.

Do innych nieoczywistych objawów ciąży należy wrażliwość na zapachy. Wiele przyszłych mam nie jest w stanie nagle znieść zapachu mięsa, ulubionego dezodorantu czy choćby pasty do zębów. Wrażliwość na zapachy może być bardzo silna i jest związana z burzą hormonalną. Niektóre zapachy mogą wręcz powodować nudności czy mdłości.

Kolejnym nieoczywistym objawem ciąży mogą być bóle brzucha. Ból podbrzusza może przypominać ból menstruacyjny, ale z reguły jest dużo słabszy. Często pojawiają się również zawroty głowy i bóle głowy wywołane burzą hormonalną. Kobiety rzadko wiążą je z wczesną ciążą, tymczasem wynikają one ze skoków hormonalnych.

Objawy PMS a ciąża

Wczesne objawy ciąży mogą przypominać objawy PMS. U niektórych kobiet w drugiej fazie cyklu pojawiają się drażliwość nastrojów, nerwowość, gromadzenie wody w organizmie, ale również problemy żołądkowo-jelitowe, biegunka czy zaparcia.

Zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik i zagnieżdżenie zarodka wywołują w organizmie burze hormonalną. Pierwsze objawy ciąży związane z zagnieżdżeniem zarodka w błonie śluzowej macicy mogą przypominać objawy PMS. Z tego względu kobietom często jest trudno powiązać swoje samopoczucie z myślą o zapłodnieniu.

Nie jest to jednak regułą. U niektórych pań, które cierpią przed miesiączką na PMS, po zapłodnieniu objawy te w ogóle nie wystąpią. Warto być wyczulonym na sygnały wysyłane przez organizm i uważnie go obserwować, bo pierwsze objawy ciąży zwykle są subtelne.

Czy można się czuć tak jak przed okresem, a być w ciąży?

Każda kobieta znosi ciążę inaczej i czuje się w niej inaczej. Niektóre kobiety będą doświadczały po zapłodnieniu podobnych objawów jak w czasie PMS-a, a inne nie. Jak widać, po zapłodnieniu można przed miesiączką czuć się zupełnie normalnie, a pierwszy objaw ciąży zaobserwować dopiero wtedy, gdy krwawienie menstruacyjne nie nadejdzie w terminie.

Czy to ciąża czy okres?

Gdy kobieta zachodzi w ciążę, menstruacja ustaje, ponieważ czynność jajników wygasa. Nie pojawia się zatem krwawienie miesiączkowe, choć może wystąpić plamienie. Do terminu miesiączki nie da się właściwie sprawdzić, czy kobieta jest w ciąży. Badanie USG dróg rodnych w tym terminie nic nie wykaże, test ciążowy również może dać nieprawidłowy wynik. Najbezpieczniejszym sposobem i najbardziej miarodajnym jest wykonanie badania beta hCG, które pomoże określić, czy poziom hormonu w organizmie rośnie. Jeśli tak się dzieje, najczęściej oznacza to zapłodnienie. Z wykonaniem badania warto jednak też się powstrzymać przynajmniej do terminu miesiączki, wtedy poziom beta hCG powinien już być na tyle wysoki, by wskazać 3. tydzień ciąży.

Wczesne objawy ciąży przed miesiączką

Objawy ciąży przed miesiączką mogą dotyczyć również temperatury ciała. Podwyższona temperatura ciała może być związana z zajściem w ciążę. Po zapłodnieniu komórki jajowej temperatura ciała jest podwyższona i jest to objaw stały. Nie obserwuje się skoków temperatury (tak jak w czasie dni płodnych), jej wartość jest stała i regularna. Zwykle obserwuje się to głównie w pierwszych tygodniach ciąży. Na wzrost temperatury ciała wpływa głównie rosnące stężenie progesteronu, który jest niezbędny dla utrzymania ciąży.

Po zapłodnieniu może zmienić się również konsystencja śluzu szyjkowego. To kolejny nietypowy objaw. W drugiej fazie cyklu ilość śluzu szyjkowego zazwyczaj maleje, a pochwie robi się sucho. Po zapłodnieniu jest inaczej, a w pochwie obserwuje się obfitą wydzielinę. Nie ma ona żadnego zapachu, często ma kremowy kolor i dość gęstą konsystencję. Oznacza zmiany hormonalne wywołane ciążą.

Kiedy pojawiają się pierwsze objawy ciąży?

W pierwszych tygodniach ciąży w organizmie kobiety toczy się burza hormonalna. Wczesne objawy ciąży występują w ciągu 28 dni od zapłodnienia. Nie są jednak od razu książkowe wymioty czy nudności, najczęściej to subtelne sygnały, które wysyła organizm przyszłej mamie. Po terminie miesiączki kobieta może zaobserwować na swoich piersiach zielone żyłki, które świadczą o rozszerzeniu naczyń krwionośnych.

Dzieje się tak na skutek burzy hormonalnej, która toczy się w organizmie po zapłodnieniu. Oprócz tego piersi stają się tkliwe, niekiedy nawet noszenie biustonosza powoduje ból. Czasem objaw ten jest tak silny, że kobieta nie jest w stanie przekręcić się w nocy na łóżku bez odczuwania bólu. Oprócz tego może odczuwać osłabienie, niekiedy nawet mieć wrażenie, że rozkłada ją jakaś choroba. Pojawiają się także bóle czy zawroty głowy.

Najwyraźniejszym objawem ciąży jednak jest brak miesiączki. Warto jednak podkreślić, że u części pań w terminie spodziewanej miesiączki może pojawić się lekkie brązowe plamienie. Nie przypomina ono jednak menstruacji, nie jest obfite i zazwyczaj trwa krótko. Jest sygnałem, że doszło do zapłodnienia, ale może być również powiązane z nieodpowiednią ilością progesteronu w organizmie.

Objawy ciąży nasilają się wraz z rozwojem ciąży. Do mdłości i wymiotów najczęściej dochodzi około 7. czy 8. tygodnia ciąży (czyli miesiąc po terminie miesiączki), gdy poziom hormonu gonadotropiny kosmówkowej beta hCG gwałtownie rośnie. W tym okresie ciąży wiele pań skarży się na silne nudności i wymioty, poczucie osłabienia.

Jakie są objawy ciąży?

Objawy ciąży mogą się różnić u różnych kobiet jakością lub nasileniem. Pierwsze oznaki i objawy ciąży można również zauważyć w różnych momentach ciąży. Mogą być również podobne do objawów występujących przed miesiączką, więc kobieta nie zawsze od razu je rozpoznaje. Test ciążowy oparty na ilości ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu lub we krwi, jest charakterystyczny dla diagnostyki ciąży. hCG jest hormonem wytwarzanym po wszczepieniu zapłodnionego jaja w ścianę macicy. Współczesne domowe testy ciążowe mogą czasami być dodatnie przed pominiętym okresem menstruacyjnym. Badania krwi mogą wykryć ciążę wcześniej niż testy ciążowe w moczu.

15 wczesnych objawów ciąży

Pominięty (późny) okres: brak miesiączki jest charakterystycznym objawem ciąży, która nie występuje przez cały okres ciąży. Czasami łagodne skurcze i plamienia występujące podczas implantacji zapłodnionego jaja w macicy można pomylić z okresem menstruacyjnym. Kobiety, których cykle miesiączkowe są nieregularne, mogą również nie zauważyć natychmiast braku miesiączki. Rzadko pojawiają się oznaki i objawy ciąży przed pominiętym okresem, ale jeśli cykle kobiety są nieregularne, może się to zdarzyć. Krwawienie lub skurcze: łagodne krwawienie lub plamienie może wystąpić, gdy zapłodnione jajo przyczepi się do wyściółki macicy, od 6 do 12 dni po zapłodnieniu. W tym czasie mogą również wystąpić łagodne skurcze. Krwawienie z implantacji może być czasami mylone z okresem miesiączkowym, chociaż zwykle jest znacznie lżejsze niż zwykły okres. Wydzielina z pochwy: niektóre kobiety mogą zauważyć gęste, mleczne wydzielanie z pochwy we wczesnej ciąży. Dzieje się tak w pierwszych tygodniach ciąży, gdy ściany pochwy gęstnieją. Jeśli podczas wydzielania występuje nieprzyjemny zapach lub jeśli towarzyszy mu pieczenie i swędzenie, jest to oznaką zakażenia drożdżakami lub bakteriami. W takim przypadku należy skontaktować się z ginekologiem. Zmiany piersi: wiele kobiet doświadcza zmian w piersiach już w pierwszych tygodniach ciąży. Zmiany te można odczuć jako ból, tkliwość, ciężar, lub mrowienie. Dyskomfort zwykle zmniejsza się po kilku tygodniach. Przyciemnienie otoczki brodawki: otoczka lub obszar wokół brodawki może mieć ciemniejszy kolor. Zmęczenie: chociaż ten objaw jest bardzo niespecyficzny i może być związany z wieloma czynnikami, kobiety w ciąży często opisują uczucie zmęczenia od najwcześniejszych tygodni ciąży. Poranne mdłości, nudności i wymioty: w rzeczywistości jest to mylące określenie, ponieważ nudności związane z ciążą mogą wystąpić o każdej porze dnia. Niektóre kobiety nigdy nie doświadczają porannych mdłości, podczas gdy inne mają poważne nudności. Najbardziej typowy początek ma miejsce między 2. a 8. tygodniem ciąży. Większość kobiet odczuwa ulgę od objawów około 13 lub 14 tygodnia, ale inne mogą mieć nudności utrzymujące się przez całą ciążę. Wrażliwość na niektóre zapachy: niektóre zapachy mogą powodować nudności, a nawet wymioty we wczesnej ciąży. Zwiększone oddawanie moczu: od około 6 do 8 tygodnia niektóre kobiety wykazują częstsze oddawanie moczu z powodu zmian hormonalnych. Zawroty głowy lub omdlenia: mogą wystąpić we wczesnym okresie ciąży. Bóle głowy: również mogą być związane ze zmieniającymi się poziomami hormonów i mogą występować przez całą ciążę. Niechęć do jedzenia lub głód: pragnienie jedzenia może rozpocząć się we wczesnej ciąży i trwać przez cały jej okres. Podobnie mogą wystąpić awersje do jedzenia (mdłości lub niechęć do określonego jedzenia). Ból pleców: często uważany za objaw późnej ciąży, ból dolnej części pleców może faktycznie rozpocząć się we wczesnych stadiach ciąży. Zmiany nastroju: są stosunkowo częste w pierwszym trymestrze ciąży ze względu na zmieniające się poziomy hormonów. Mogą być również związane ze stresem lub innymi czynnikami. Duszność: zwiększone zapotrzebowanie organizmu na tlen (w celu wsparcia rosnącego płodu) może powodować u niektórych kobiet duszność, chociaż objaw ten występuje częściej w późniejszych stadiach ciąży.

