Możesz być chory, a o tym nie wiedzieć? 10 oznak takiego stanu

Czy wiesz, że mogłeś chorować jako dziecko i nigdy nie otrzymać potrzebnej pomocy lub diagnozy tej „niewidzialnej” choroby, którą masz? Ile razy twoi rodzice mówili ci, żebyś nie narzekał, gdy nie czułeś się dobrze? Ile razy skarżyłeś się na ból głowy lub brzucha, choć według rodziców były spowodowane zmęczeniem lub zjedzeniem zbyt dużej ilości cukierków?

Rodzice nie wiedzą wszystkiego. Robią wszystko, co w ich mocy, aby zrobić to, co dla ciebie najlepsze, ale niestety często nie dokonują właściwych wyborów. Małemu dziecku trudno jest porozumiewać się z osobą dorosłą na temat swoich potrzeb.

Być może nie miałeś odpowiednich słów, aby wyrazić, jak się czułeś, lub lekarz nie mógł określić, co dzieje się w twoim ciele. Możliwe, że walczyłeś z „niewidzialną” chorobą, ale ponieważ nie zawsze było to widoczne dla otaczających cię osób, nigdy nie otrzymałeś diagnozy. Wiedziałeś tylko, że czułeś się inaczej niż inne dzieci.

Choroba, o której nie wiesz, mogła zacząć się w dzieciństwie

Być może jako dorosły zdajesz sobie sprawę, że twoja przewlekła choroba zaczęła się w dzieciństwie i patrząc wstecz, wszystko wydaje się mieć sens. Czy rozpoznajesz którykolwiek z tych objawów z czasów młodości?

1. Częste wyczerpanie

Podczas gdy inne dzieci wracały ze szkoły do ​​domu, jadły przekąskę i wychodziły na zewnątrz, aby się bawić, czy zauważyłeś, że potrzebujesz drzemki? Wiele dzieci jest fizycznie wyczerpanych przez szkołę i wcześnie wstaje. Jeśli potrzebowałeś więcej snu niż twoi przyjaciele, mógł to być znak niewidzialnej choroby. Pediatrzy i rodzice często odrzucają dziecko, gdy mówi, że jest zmęczone i musi się zdrzemnąć. Nie ma absolutnie nic złego w okazjonalnej drzemce. Jednak gdy 12-latek śpi więcej niż 8-10 godzin na dobę, należy to zbadać. Na szczęście lekarze są bardziej wyczuleni na choroby wieku dziecięcego i zdają sobie sprawę, że kilka poważnych komplikacji zdrowotnych może rozpocząć się w młodym wieku.



2. Przewlekłe bóle głowy

Wiele rzeczy może powodować bóle głowy. Ludzie mogą postrzegać je jako efekt uboczny stresu, złej diety, problemów z zatokami i wielu innych powodów. Jednak małe dziecko nie powinno często narzekać na bóle głowy. Wiele rzeczy może powodować bóle głowy u dziecka, szczególnie młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów i problemy z oczami, takie jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Rodzice nigdy nie powinni ignorować ciągłych problemów z bólem głowy, gdyż może to być oznaką niewidzialnej choroby.



3. Fobia społeczna

Choroba psychiczna wiąże się z piętnem. Chociaż eksperci wiedzą dziś więcej o tych chorobach, był kiedyś czas, kiedy nigdy o tym nie rozmawiano. Jeśli dorastałeś w latach 70-tych i 90-tych, możliwe, że miałeś problemy, które zostały zamiecione pod dywan. Czy pamiętasz, że byłeś niespokojny, zdenerwowany lub miałeś rozstrój żołądka lub bóle głowy, kiedy szedłeś z rodzicami do sklepu spożywczego? Czy kiedykolwiek chodziłeś do łazienki podczas lunchu, ponieważ przebywanie z innymi dziećmi powodowało, że chorowałeś? Możliwe, że miałeś fobię społeczną lub inną chorobę psychiczną. Brak równowagi chemicznej w mózgu może wystąpić w każdym wieku. Rodzice często mówią, że ich dziecko jest nieśmiałe tylko dlatego, że nie w pełni rozumieli niewidzialną chorobę, która sprawiła, że ​​tak się zachowują i czują.



4. Częste siniaki i naciągnięcie mięśni

Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że masz ciągle siniaki? Jeśli ledwo otarłeś się o coś nogą, zamieni się to w brzydki siniak? A co z napięciem mięśni i zerwaniem więzadeł podczas wykonywania prostych czynności, takich jak jazda na rowerze? To normalne, że dziecko ma pewne siniaki podczas zabawy i zamieszkiwania na dworze lub z przyjaciółmi. Jeśli jednak siniaki wydają się być stałe i mogą wystąpić z najmniejszego powodu, należy je zbadać. Stany takie jak zespół Ehlersa-Danlosa mogą powodować, że ludzie przechodzą przez te problemy przez całe życie bez diagnozy. Ponieważ zespół Ehlersa-Danlosa jest chorobą genetyczną, diagnoza wymaga specjalistycznych testów wykraczających poza rutynowe badania krwi. Wiele osób czeka dekady, aby dowiedzieć się, co dzieje się w ich ciałach.



5. Nieprawidłowy rytm serca

Większość ludzi nie myśli o dzieciach cierpiących na wyniszczające choroby serca. Niestety, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne odkryło, że około jedno na czworo dzieci w wieku poniżej pięciu lat cierpi na wady serca. Jednym z łagodniejszych stanów, które dotykają dzieci, jest nieregularne bicie serca lub szmery. Większość dzieci wyrasta z tych nieprawidłowości i prowadzi szczęśliwe i zdrowe życie. Jednak inne choroby nie są tak niewinne. Takie rzeczy, jak zaburzenia zastawek serca, zespół hipoplastycznej lewej komory serca, wady przegrody międzykomorowej, miażdżyca tętnic i choroba Kawasaki mogą mieć wpływ na dzieci. Jeśli miałeś problemy z bieganiem po placu zabaw z innymi dziećmi, ponieważ twoje serce wymknęło się spod kontroli, to znak, że niewidzialna choroba zaczęła się w młodym wieku.



6. Niska tolerancja na ciepło

Niektóre dzieci nie mogą znieść ciepła. Chorują, wymiotują, mają wysypkę, a nawet tracą przytomność. Te same problemy, które uniemożliwiają dorosłemu przyjęcie ekstremalnych temperatur, mogą przytrafić się dziecku. Problemy takie jak choroby tarczycy i choroby autoimmunologiczne mogą sprawić, że organizm nie będzie w stanie prawidłowo regulować temperatury, co może spowodować, że dzień w parku zamieni się w koszmar.



7. Przewlekłe bóle

Ból kolana lub pleców dziecka można łatwo uznać za narastający problem. Większość dzieci odczuwa bóle rozwojowe. W konsekwencji inne choroby nie mają nic wspólnego ze wzrostem. Młodzieńcze zapalenie stawów to jedna ze schorzeń, które należy zawsze brać pod uwagę, gdy dziecko cierpi na przewlekły ból, ale są takie rzeczy, jak fibromialgia, które mogą pojawić się również w młodości. Wiele niewidocznych chorób może rozpocząć się w młodym wieku i mają tendencję do nasilania się wraz z wiekiem.



8. Częste infekcje dróg moczowych

Infekcje dróg moczowych są zwykle problemem kobiet, chociaż czasami mogą je mieć mężczyźni. Samo ustawienie kobiecego organizmu sprawia, że ​​małe dziewczynki i kobiety są podatne na te przerażające infekcje. Chociaż po serii antybiotyków zachorowanie na jedną z tych infekcji jest całkowicie normalne, zachorowanie na nie kilka razy w roku, jest powodem do niepokoju. Stany takie jak cukrzyca, problemy z nerkami i nieprawidłowości w układzie moczowym mogą powodować te problemy. Jednym z powodów, dla których tak ważne jest dotarcie do sedna tej niewidocznej choroby, jest to, że częste infekcje mogą uszkodzić układ moczowy.



9. Częste przeziębienia

Czy zawsze byłeś chory jako dziecko? Oznaki osłabienia układu odpornościowego są trudne do zignorowania. Wiele dzieci ma osłabiony układ odpornościowy z powodu podstawowej choroby i nie ma pojęcia, co się dzieje. Rodzice rozumieją, że ich dziecko wydaje się wychwytywać każdą nadchodzącą i odchodzącą chorobę, ale niewielu lekarzy to bada. Dziecko, które zawsze jest chore, musi zostać przebadane, aby zobaczyć, dlaczego układ odpornościowy je zawodzi. Może istnieć choroba autoimmunologiczna, która sieje spustoszenie w organizmie.



10. Nadwrażliwość skóry

Dzieci mogą mieć wrażliwą skórę, której towarzyszą niektóre używane detergenty lub inne przedmioty zapachowe. Jednak wyprysk, zapalenie skóry, a nawet autyzm mogą być objawem reakcji skóry na tkaniny i środki czystości. Ekstremalna wrażliwość skóry wydaje się niczym i wielu rodziców uczy się sobie z nią radzić, zmieniając detergenty lub próbując innych holistycznych praktyk. Niestety, pod powierzchnią może znajdować się niewidoczna choroba, która powoduje te podrażnienia.Czytaj też:

