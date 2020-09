Masz uczucie guli w gardle? Sprawdź, co to może oznaczać!

Uczucie guli w gardle: przyczyny

1. Przyczyny psychosomatyczne

Uczucie guli w gardle historycznie przypisywano wyłącznie kobietom. Uważano je za histeryczne, a źródła histerii upatrywano w macicy, z której miała ona wędrować po całym ciele. Dzisiaj wiadomo, że uczucie guli w gardle jest niezależne od płci, a jego przyczyny mogą być bardzo różne.

Osoby, którym dokucza gula w gardle, odczuwają z tego powodu dyskomfort – wydaje im się, że coś tkwi w ich przełyku, a przełknąć tego nie mogą. Gdy uczucie to mija po zjedzeniu lub wypiciu czegoś, a samo przełykanie nie powoduje bólu, mamy do czynienia z gałką, czyli globus histericus, która dotyczyć może nawet 40 procent populacji w wieku średnim. To dolegliwość o podłożu psychosomatycznym, a nie organicznym, czyli nie jest spowodowana zmianami anatomicznymi w tkankach i narządach organizmu.

Jej przyczyną może być przewlekły stres, depresja, nerwica. W takich przypadkach, w zależności od konkretnej diagnozy, przydatne będzie leczenie farmakologiczne bądź psychoterapia. Czasem, po usłyszeniu, że to "tylko globus histericus", a nie np.rak gardła, dana osoba sama się uspokaja i trudności z przełykaniem ustępują. Niekiedy uczucie guli w gardle pojawia się na bardzo krótko, bo jest spowodowane np, wzruszeniem z okazji ślubu dziecka czy egzaminem na studiach.

2. Refluks gardłowo-krtaniowy

Refluks gardłowo-krtaniowy to także częsta przyczyna uczucia guli w gardle i dość powszechne schorzenie, polegającym na tym, że treść żołądkowa przemieszcza się wstecznie do gardła i krtani. Na skutek tego procesu pojawiają się objawy: przewlekłe odkrztuszanie, dysfagia, czyli trudności z przełykaniem, chrypka, przewlekle występujący kaszel, nadmierna ilość śluzu w gardle, nieprzyjemny smak w ustach i wydzielina z nosa, która spływa po tylnej stronie gardła. Niestety, refluks gardłowo-krtaniowy można łatwo pomylić z zakażeniem górnych dróg oddechowych, chorobą refluksową przełyku i alergicznym nieżytem nosa.

3. Dysfagia

Dysfagia to inaczej zaburzenia przełykania, mogące występować we wczesnej fazie połykania - faza przedprzełykowa lub już w fazie dolnej - przełykowej. Odruchy przełykowe u osób z dysfagią są upośledzone i najczęściej spowodowane zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi. a także zaburzeniami rozkurczu przełyku, guzem lub uchyłkiem przełyku. Przyczyną mogą też być zmiany anatomiczne w obrębie jamy ustnej i w tkankach otaczających, np. zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.

4. Wrzody żołądka

W przypadku wrzodów żołądka, oprócz uczucia guli w gardle pojawiają się dolegliwości ze strony układu pokarmowego: bóle brzucha, umiejscowione na jego środku, a także silne wymioty i mdłości. Osobie z wrzodami żołądka często się odbija i ma ona zgagę.

5. Choroby tarczycy

Stany zapalne tarczycy i choroba Hashimoto, a także wole tarczycowe powodują powiększenie tego narządu, co również może prowadzić do uczucia guli w gardle.

6. Nowotwór

Uczucie guli w gardle może być także spowodowane nowotworem gardła, nowotworem przełyku bądź nowotworem tarczycy. W tych przypadkach pojawiają się i inne niepokojące objawy. Nowotwór gardła może dotyczyć jego części krtaniowej lub ustnej. Ten pierwszy objawia się, poza bólem w przełykaniu, dusznościami, chrypką, kaszlem. Nowotwór części ustnej gardła objawia się przede wszystkim guzem i nieprzyjemnym zapachem z ust.

W przypadku raka krtani, poza uczuciem guli w gardle pojawia się trwająca co najmniej 2 tygodnie chrypka, stan przedrakowy zwiastują białe plamy i brodawczaki na błonie śluzowej. Podczas rozwoju rak krtani zaczyna naciekać na otaczające go tkanki, co prowadzi do ich zniszczenia.

Także w przypadku nowotworu tarczycy pojawia się długotrwała chrypka, uczucie guli w gardle, pojawiają się też guzki, obwód szyi się powiększa, następuje również zmiana głosu, którą powoduje uciskanie na krtań.

Uczucie guli w gardle: leczenie

Uczucie guli w gardle zawsze warto skonsultować z lekarzem. W diagnozie pomocne będzie badanie laryngologiczne, badania ambulatoryjne, badanie RTG, pH-metria, manometria przełyku, USG szyi, gastroskopia. Wykonanie każdego z tych badań jest zależne od objawów występujących u konkretnej osoby.

Jeśli uczucie guli w gardle pojawiło się na skutek przyczyn psychosomatycznych, wskazana będzie wizyta u psychologa i/lub psychiatry, którzy zalecą leczenie farmakologiczne i/lub psychoterapię.

Z gulą w gardle można też spróbować sobie poradzić domowymi sposobami, ale jedynie wtedy, gdy jest ona spowodowana długotrwałym stresem, napięciem i tylko po wcześniejszym potwierdzeniu tego przez lekarza. W tych przypadkach pomocna będzie aktywność fizyczna - wystarczy choćby codzienny spacer i zamienienie windy na schody. Ważny jest także długi sen - trwający najlepiej od 7 do 9 godzin na dobę, a także wprowadzenie zmian w diecie - zrezygnowanie (w miarę możliwości) z żywności przetworzonej. Choć nie zawsze jest to możliwe, warto spróbować - nawet w długotrwałej perspektywie - ograniczyć źródło stresu lub zupełnie się od niego odizolować, np. poprzez zmianę pracy.

