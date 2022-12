Planujesz zaszczepić się przeciw grypie? Oto niegroźne skutki uboczne

Szczepienie przeciw grypie polecane jest m.in. dla niemowląt, które ukończyły 6. miesiąc życia, dzieci, młodzieży, osób przewlekle chorych i seniorów, jednak każda osoba dorosła powinna rozważyć możliwość przyjęcia szczepionki, bo chroni ona przed ciężkim przebiegiem i poważnymi powikłaniami zakażenia, które mamy w zwyczaju bagatelizować. To błąd, bo grypa zaliczana jest do grupy schorzeń wirusowych, które najczęściej powodują groźne powikłania – przechodzona infekcja może doprowadzić np. do niewydolności mięśnia sercowego.

Kiedy powinno się wykonać szczepienie przeciwko grypie?

Szczepionkę przeciw grypie należy przyjąć, zanim rozpocznie się typowy sezon grypowy, który przypada na przełomie zimy i wiosny. Najwięcej chorych trafia do lekarzy rodzinnych i szpitali od stycznia do marca. Aby organizm wytworzył odporność, nie wystarczy kilka dni, dlatego zaszczepienie się na grypę powinno zostać wykonane wczesną jesienią lub najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem się sezonu grypowego.

Te osoby są zagrożone infekcją

Grypa zagraża nie tylko osobom z grupy ryzyka, do których zaliczamy niemowlęta i dzieci z niedojrzałym układem odpornościowym, osoby z zaburzeniami odporności np. seniorów i osoby przewlekle chore, a także kobiety ciężarne. Z powodu pogrypowych powikłań często trafiają do szpitali osoby, których stan zdrowia przed zakażeniem był bardzo dobry. Niestety, grypa jest podstępną chorobą – nawet łagodna infekcja może spowodować poważne szkody w organizmie, prowadząc do powikłań, które ujawniają się na kilka tygodni lub miesięcy od zachorowania.

Jakie są skutki uboczne szczepionki przeciw grypie?

Mitem jest, że zaszczepienie się na grypę wywołuje zakażenie wirusem. Szczepionka może spowodować wystąpienie np. objawów grypopodobnych, jednak nie są one związane z infekcją, a reakcją układu immunologicznego.

Lista odczynów poszczepiennych jest na bieżąco aktualizowana, na podstawie zgłoszeń osób poddających się szczepieniu. Centers for Disease Control and Prevention, CDC – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej informuje o możliwych działaniach niepożądanych szczepionki przeciw grypie, która podawana jest domięśniowo oraz donosowo. Do najczęstszych skutków ubocznych szczepienia zaliczamy:

ból w miejscu podania szczepionki,

zaczerwienieni i obrzęk w miejscu wkłucia,

stan podgorączkowy i niewysoką gorączkę,

osłabienie, uczucie zmęczenia, nudności,

ból i zawroty głowy,

katar, kichanie i ból gardła po podaniu szczepionki donosowej.

Powyższe skutki uboczne szczepienia przeciw grypie nie zagrażają zdrowiu i życiu. Ich występowanie jest dość częste, jednak nieprzyjemne dolegliwości szybko mijają.

Do poważnych skutków ubocznych szczepionki przeciw grypie zaliczamy zespół Guillana-Barrégo (GBS) – to choroba neurologiczna, która prowadzi do osłabienia mięśni, a także może wywołać paraliż. Innym skutkiem ubocznym podania szczepionki przeciw grypie, który może potencjalnie zagrozić zdrowiu, jest reakcja alergiczna na składniki szczepionki. Osoby, u których po podaniu innych szczepionek wystąpiła reakcja alergiczna, powinny poinformować o tym lekarza, który zadba o zapewnienie właściwych warunków w celu dłuższej obserwacji pacjenta po szczepieniu na grypę.

