Drżenie rąk, zimne poty, ból i zawroty głowy? To może być zbyt niski poziom glukozy we krwi

Z hipoglikemią mamy do czynienia, gdy poziom cukru we krwi spada poniżej 70mg/dL. Co ważne – u osób zdrowych mogą występować okresowe spadki poziomu cukru do 50mg/dL na czczo, ale nie powinno się to zdarzać po posiłku. Hipoglikemia częściej dotyczy diabetyków, zwłaszcza osób chorujących na cukrzycę typu 1, jednak zdarza się, że zbyt niski poziom cukru we krwi i związane z nim objawy, występują np. na skutek łączenia ubogiej w węglowodany diety lub głodówki z intensywnym wysiłkiem fizycznym.

Hipoglikemia u osób chorujących na cukrzycę

Diabetycy muszą monitorować poziom glukozy we krwi. Jest to niezbędne w celu prawidłowego kontrolowania przebiegu choroby, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Nieleczona lub niewłaściwie leczona cukrzyca prowadzi do poważnych powikłań. Najczęstszą przyczyną hipoglikemii u osób chorych na cukrzycę, jest niewłaściwe dawkowanie insuliny oraz pominięcie posiłku.

W przypadku diabetyków bardzo ważne jest rygorystyczne przestrzeganie pór spożywania właściwie zbilansowanych posiłków oraz stosowanie insuliny zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu na ten hormon. Do hipoglikemii oraz poważnych problemów z docukrzeniem organizmu (uzupełnieniem niedoboru glukozy we krwi) może również doprowadzić np. spożycie większej ilości alkoholu.

Hipoglikemia u osób, które nie chorują na cukrzycę

U osób zdrowych niebezpieczny spadek poziomu glukozy we krwi może mieć związek ze stosowaniem ubogiej w węglowodany, niskokalorycznej diety, intensywnymi ćwiczeniami, które wykonywane są na czczo, a także silnym stresem, który prowadzi do wyrzutu adrenaliny. Często występujące objawy hipoglikemii powinny skłonić do wykonania badań, bo mogą wskazywać na początek cukrzycy.

Jak objawia się niedocukrzenie?

Niski poziom cukru we krwi wywołuje objawy, które mogą być mylnie brane za objawy np. nerwicy. Do typowych objawów hipoglikemii zaliczamy m.in.:

silne uczucie niepokoju,

drżenie rąk,

drżenie nóg,

zimne poty,

nagłe osłabienie,

uczucie chłodu i dreszcze,

kołatanie serca,

ból i zawroty głowy,

zaburzenia pamięci i koncentracji,

dezorientację.

Objawy te ustępują po spożyciu pokarmów bogatych w węglowodany lub wypiciu słodkiego napoju. Jeżeli nie uzupełnimy poziomu cukru we krwi, to może dojść do poważnych powikłań. Ciężka hipoglikemia sprawia, że osoba chora, zachowuje się jak po spożyciu dużej ilości alkoholu – może bełkotać, zataczać się i tracić świadomość. Objawy te poprzedzają śpiączkę cukrzycową, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Jak podnieść poziom cukru we krwi?

Aby podnieść poziom cukru we krwi, można zastosować zasadę 15-15 – przyjmujemy 15 gramów szybko przyswajalnych węglowodanów i po 15 minutach mierzymy poziom glukozy we krwi. Jeżeli nadal jest zbyt niski, to przyjmujemy kolejne 15 gramów węglowodanów. Nie należy przyjmować zbyt dużej dawki węglowodanów na raz, bo może to wywołać efekt odwrotny od zamierzonego, powodując niebezpieczny wzrost poziomu glukozy we krwi (hiperglikemia).

Podsumowując, niedocukrzenie to stan, gdy poziom glukozy we krwi spada poniżej ustalonej normy. W zależności od poziomu cukru we krwi możemy mieć do czynienia z hipoglikemią lekką, umiarkowaną oraz ciężką. Ciężka hipoglikemia powoduje, że chory zachowuje się jak po spożyciu alkoholu i może doprowadzić do śpiączki cukrzycowej.

Czytaj też:

Masz częste wahania nastroju? Sprawdź poziom cukruCzytaj też:

Objawy możesz mieć nawet przez kilka lat. Pół miliona osób w Polsce nie wie, że ma cukrzycę