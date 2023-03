Czy psychoterapia online ma sens? Poznaj wady i zalety tego rozwiązania

Poznaj plusy i minusy psychoterapii bez konieczności wychodzenia z domu.

Psychoterapia online jest dostępna dla wszystkich

Psychoterapia online gwarantuje równy dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej. Jest skutecznym „narzędziem” w walce z wykluczeniem społecznym. Dzięki niej każdy może skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, bez względu na miejsce zamieszkania, stan zdrowia czy rodzaj doświadczanych trudności.

Korzystanie z tej formy psychoterapii znosi bariery czasu i przestrzeni. Rozwiązanie to docenią przede wszystkim mieszkańcy wsi oraz małych miejscowości, a także seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Z psychoterapią online oszczędzisz czas i pieniądze

Psychoterapia online niesie za sobą spore oszczędności. Nie trzeba wychodzić z domu i przejeżdżać przez miasto, by spotkać się ze specjalistą „twarzą w twarz” Wystarczy uruchomić komputer lub telefon komórkowy i podłączyć urządzenie do Internetu. Przywołana czynność zajmuje mniej czasu niż „wyprawa” do stacjonarnego gabinetu i późniejszy powrót do mieszkania. Co więcej, psychoterapia realizowana za pośrednictwem sieci kosztuje zwykle nieco mniej (w porównaniu do „tradycyjnych” sesji).

Psychoterapia online daje pacjentom większe poczucie bezpieczeństwa

Spotkania odbywające się w formule online niekiedy okazują się skuteczniejszą formą terapii niż sesje „twarzą w twarz”. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zmagają się z różnymi zaburzeniami lękowymi. Niektórym pacjentom łatwiej opowiadać o swoich problemach „przed komputerem”. Przebywają bowiem w dobrze znanym środowisku i odczuwają mniejszy stres związany z wizytą w „obcym” miejscu.

Jakie są wady psychoterapii online?

Należy jednak zauważyć, że zapośredniczona forma kontaktu między jednostką a specjalistą może okazać się również utrudnieniem w przebiegu terapii. Nagłe przerwy w dostawie prądu i niestabilne łącza internetowe zakłócają przebieg spotkań. Nierzadko czynnikiem rozpraszającym uwagę okazuje się również obecność osób trzecich w miejscu zamieszkania pacjenta i odgłosy życia rodzinnego, które uniemożliwiają skupienie się.

