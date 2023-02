Jak zdiagnozować depresję i co po diagnozie? Psychiatra: W 90 proc. zaleca się przyjmowanie leku

Jeśli to depresja i ta diagnoza jest dobra, to nawet depresja lekooporna w którymś momencie, mówiąc kolokwialnie, powinna nam „zaskoczyć” z leczeniem – mówi prof. Jerzy Samochowiec. Psychiatra w rozmowie z „Wprost” tłumaczy, jak diagnozuje się depresję i co zrobić, jeśli pacjent nie reaguje na leki.