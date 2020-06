Jak „zerwać” z terapeutą? 7 przydatnych porad

Pewien amerykański dziennikarz postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi „rozstania” z terapeutą. Mężczyzna przyznał, że pamięta bardzo dokładnie swoje „zerwanie” z jego terapeutą Dave’em.

– Dave pod żadnym względem nie był „złym” terapeutą. Ale coś wewnątrz mnie powiedziało mi, że potrzebuję czegoś innego – powiedział. Przypuszcza, że mogło to się stać za sprawą sugestii terapeuty: „spróbuj medytować”, kiedy narastało jego zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Możliwe, że to uczucie pojawiło się w nim dlatego, że Dave był dostępny tylko co 3 tygodnie. A może wynikało to z faktu, że nigdy nie powiedział mi, jak go nazwać – dr Reese czy Dave? – i po kilku tygodniach myślałem, że za późno na takie pytania. Spędziłem wiele miesięcy unikając używania jego imienia, aż w końcu ostatecznie podpisał e-mail jako „Dave”..

Po roku wspólnej pracy mężczyzna wciąż nie czuł się naprawdę dobrze w towarzystwie terapeuty. Twierdzi, że nie otrzymywał takiego wsparcia, jakiego potrzebował, z częstotliwością, której potrzebował. Podjął więc decyzję o zakończeniu terapii.

Od tego momentu znalazł terapeutę, z którym zaczął dogadywać się niemal natychmiast. – W ciągu ostatnich kilku lat wykonaliśmy niesamowitą pracę. Żałuję tylko, że wcześniej nie uwolniłem się od Dave'a. – stwierdził. – Ale dlaczego?

Szczerze przyznaje, że nie wiedział, jak miałby to zrobić. I za każdym razem, gdy to rozważał, martwił się, że nie miał „dobrego powodu”, aby zakończyć tę relację. A okazuje się, że powody – jakiekolwiek są – są „wystarczająco dobre”. Jeśli ty sam próbujesz dowiedzieć się, jak zerwać więź z terapeutą, te siedem wskazówek powinno poprowadzić cię we właściwym kierunku.

Czytaj także:

Bioetyk: Pandemia uwidoczniła, że lekarz to zawód wysokiego ryzyka moralnego

Siedem kluczowych punktów

Czytaj także:

Co czwarty Polak doświadczył kryzysu psychicznego. Powstają centra pomocyCzytaj także:

„Bardzo ważne jest wsparcie bliskich osób”. O leczeniu schizofrenii opowiedziała dr Magdalena Więdłocha