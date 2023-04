4 zgony z powodu grypy. Chorych przybywa. Co z koronawirusem?

Mamy mniej zakażonych koronawirusem i mniej zgonów w stosunku do ubiegłego tygodnia – donosi najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Swoje żniwo zbiera za to grypa. Tylko w marcu doprowadziła do śmierci 4 osób. Chorych na grypę wciąż przybywa.