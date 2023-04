Co z pandemią w Polsce? Nadal są zakażenia i zgony spowodowane koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia opublikowało też raport tygodniowy. Wynika z niego, że od 20 do 26 kwietnia zarejestrowano 2457 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – to o połowę mniej niż tydzień wcześniej. U 552 osób doszło do ponownego zakażenia.

Liczba zakażonych w poszczególnych województwach:

mazowieckie – 365,

lubelskie – 245,

małopolskie – 371

śląskie – 241,

małopolskie – 201,

zachodniopomorskie – 180

wielkopolskie – 146,

podkarpackie – 138,

łódzkie – 128,

dolnośląskie – 125,

podlaskie – 120,

warmińsko-mazurskie – 106,

pomorskie – 105,

świętokrzyskie – 88,

kujawsko – pomorskie – 78,

lubuskie -73,

opolskie – 51.

Każdego dnia w Polsce wykonuje się około 4 tys. testów.

Tygodniowy raport koronawirusowy

Tygodniowy raport covidowy w ostatnich dziewięciu tygodniach prezentował się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):

26 kwietnia – 2457 zakażeń koronawirusem, 9 zgonów (z powodu COVID-19, jak również chorób współistniejących)

19 kwietnia – 4748 zakażeń, 18 zgonów,

12 kwietnia – 4761 zakażeń, 12 zgonów,

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów,

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów,

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów,

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów,

8 marca- 3907 zakażeń, 19 zgonów,

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów,

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów.

Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się w Polsce 6 512 922 osób, a 119 540 zmarło.

Pandemia wciąż trwa

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy prawdopodobną datę zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Podał ją minister zdrowia Adam Niedzielski.

– „Wstępną, planowaną datą zniesienia tego stanu jest koniec czerwca tego roku, więc pod tym kątem w tej chwili zostaną przygotowane odpowiednie dwa rozporządzenia” – mówił minister.

Kilka dni temu na warsztatach pt. „Szczepienia 2023 – gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” eksperci przypominali, że pandemia wciąż trwa. Natomiast prof. dr hab. n. med. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zwracał uwagę, że „wirus jest mniej zjadliwy, ale za to bardziej zakaźny i szybko mutuje”.

Dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert NRL do spraw Zagrożeń Epidemicznych, dodał, że nowy wariant koronawirusa – Arcturus, który intensywnie rozprzestrzenia się w Indiach, jest sprytniejszy od swojego poprzednika.

Musimy się spodziewać, że za cztery miesiące może wystąpić kolejna fala wywołana przez ten wariant. Dlatego piąta dawka szczepionki jest potrzebna, powinniśmy ją realizować, aby wyszczepić się do wakacji – komentował.

Jak na razie zainteresowanie piątą dawką szczepionki na COVID- 19 jest umiarkowane. Zgodnie z rekomendacjami, powinny ją przyjąć te osoby, które przyjęły jako czwartą dawkę szczepionkę jednowalentną, przekroczyły 60 lat, mają obniżoną odporność lub pracują w podmiotach medycznych. To grupa 1,7 mln Polaków.

Mniej zachorowań na grypę

Powoli spada liczba zachorowań na grypę, co nie oznacza, że możną ją lekceważyć. Od 16 do 22 kwietnia grypę potwierdzono u ponad 119 tys. osób. Jeśli porównamy tę liczbę z analogicznym tygodniem w marcu (16 -22 marca), zachorowań jest o około 90 tys. mniej. Jednak wciąż niektórzy pacjenci trafiają do szpitala, głównie z powodu objawów ze strony układu oddechowego. W minionym tygodniu hospitalizacji z powodu grypy potrzebowały 574 osoby. Odnotowano też jeden zgon, w województwie kujawsko-pomorskim.

Zachorowania na grypę i jej podejrzenia w ostatnich tygodniach wg danych PZH:

16 -22.04.2023 – 119 617

8-15.04.2023 – 121 274

1-7.04.2023 – 167 543

23- 31.03.2023 – 223 486

16-22.03.2023 – 206 754

8-15.03.2023 – 234 596

1-7.03.2023 – 187 835

23-28.02.2023 – 174 583

16-22.02.2023 – 186 436

8-15.02.2023 – 192 396.



Czytaj też:

Powikłania po grypie – jakie są najczęstsze i kto jest na nie narażony? Jak odróżnić grypę od przeziębienia?Czytaj też:

Część Polaków nie chce szczepić swoich dzieci. Wracają choroby zakaźne