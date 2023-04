RPP zawiadamia prokuraturę o śmierci kobiet. W tle sprawy są serwisy internetowe do wystawiania recept

Serwisy internetowe zajmujące się wystawianiem recept działają zwykle w oparciu o ankiety. Wystarczy wypełnić, krótki kwestionariusz, by lekarz przepisał pacjentowi dany lek. Mowa tu o farmaceutykach różnego typu, także tych wykorzystywanych w terapii zaburzeń psychicznych.

Silne leki przepisane bez kontroli stanu zdrowia przyczyną śmierci pacjentek?

Zmarłe osoby to kobiety w młodym wieku. Jednej pacjentce przepisano Xanax (lek o działaniu psychotycznym i przeciwlękowym przeznaczony do krótkotrwałego stosowania), a drugiej – OxyContin (silny lek opioidowy o działaniu przeciwbólowym). Co ważne, z kobietami nie przeprowadzono wcześniej wywiadu medycznego. Nie dokonano też rzetelnej oceny stanu zdrowia tych osób. Tymczasem przyjmowanie przywołanych środków – podobnie zresztą jak wszystkich leków na receptę – powinien nadzorować specjalista. Niestety w przypadku większości serwisów internetowych nie ma mowy o wspomnianej kontroli, co stanowi duże pole do różnego rodzaju nadużyć.

„W jednym przypadku pacjentka popełniła samobójstwo, w drugim przypadku też doszło do śmierci i mamy takie przekonanie, że tam również był związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy właśnie wypisaniem leku a tym tragicznym zdarzeniem. W związku z tym złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury” – podkreśla w rozmowie z Polsat News Paweł Grzesiewski, dyrektor departamentu prawnego Rzecznika Praw Pacjenta.

Co dalej z wystawianiem recept w internecie?

Jak poinformował „Wprost” Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, trwają prace nad uszczelnieniem przepisów dotyczących wydania e-recept na wszystkie substancje psychotropowe i odurzające. Nie ma jednak jeszcze projektu stosownej ustawy. Rzecznik Praw Pacjenta będzie popierać wszelkie zmiany, które zwiększą bezpieczeństwo osób korzystających z serwisów internetowych zajmujących się wystawianiem recept. Przede wszystkim należy wyeliminować problem związany brakiem osobistego kontaktu między lekarzem a pacjentem.

Czytaj też:

Psychotropy w 5 minut? W sieci kwitnie handel e-receptamiCzytaj też:

Skierowanie do szpitala – kiedy jest konieczne oraz jak je uzyskać