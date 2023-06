Wciąż są zgony z powodu COVID-19. 125 osób w szpitalach

Raport dobowy z 6 czerwca nie wskazywał na żadne zgony z powodu COVID-19 i mówił o 54 zakażeniach koronawirusem. Dobę później sytuacja wygląda inaczej – dzisiejsze rządowe informacje donoszą o 57 zakażeniach i 2 zgonach (jeden przypadek śmiertelny związany był wyłącznie z COVID-19). Osoby zmarłe pochodziły z województw: mazowieckiego i śląskiego. Aktualnie nie ma żadnego województwa wolnego od zakażeń – w każdym występują jednostkowe przypadki.

Tygodniowy raport koronawirusowy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało również tygodniowy raport koronawirusowy za okres od 1 do 7 czerwca. Mówi on o 341 zakażeniach, w tym 83 ponownych. W porównaniu do poprzedniego tygodnia liczba zakażeń spadła o ponad 50 przypadków. Za to odnotowano o jeden zgon więcej niż tydzień temu.

Zakażenia koronawirusem z podziałem na województwa:

mazowieckie – 78,

lubelskie – 35,

warmińsko-mazurskie – 29,

śląskie – 27,

małopolskie – 24,

pomorskie – 20,

wielkopolskie – 19,

dolnośląskie – 15,

łódzkie – 14,

podlaskie – 14,

zachodniopomorskie – 12,

opolskie – 11,

podkarpackie – 11,

kujawsko-pomorskie – 10,

świętokrzyskie – 9,

lubuskie – 8.

Co zmieni zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego?

1 lipca w Polsce przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Jest to związane z coraz mniejszą liczbą zakażeń i hospitalizacji z powodu COVID-19. Co pożegnanie stanu zagrożenia oznacza w praktyce? Dla przeciętnego obywatela niewiele się zmieni, poza tym, że nie trzeba będzie nosić maseczek w placówkach medycznych. Jednak większość lekarzy radzi, aby w tych miejscach z nich nie rezygnować, ponieważ ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu X.BB.1.16, czyli Arcturusa, być może pod koniec sierpnia czeka nas kolejna fala zakażeń.

1 lipca zniknie też o obowiązek szczepień pracowników ochrony zdrowia przeciw COVID-19. Nie będzie już konieczne zlecanie testów w kierunku SARS-CoV-2 – tylko w ubiegłym tygodniu wykonano ich ponad 14 tysięcy.

Tygodniowe raporty koronawirusowe

Tygodniowy raport covidowy w ostatnich tygodniach prezentował się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):

7 czerwca – 341 zakażeń koronawirusem, 7 zgonów (z powodu COVID-19, jak również chorób współistniejących),

31 maja – 399 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów,

24 maja – 627 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów,

17 maja – 736 zakażeń koronawirusem, 4 zgony,

10 maja – 964 zakażenia koronawirusem, 17 zgonów,

3 maja – 1272 zakażenia, 17 zgonów,

26 kwietnia – 2457 zakażeń, 9 zgonów,

19 kwietnia – 4748 zakażeń, 18 zgonów,

12 kwietnia – 4761 zakażeń, 12 zgonów,

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów,

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów,

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów,

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów,

8 marca – 3907 zakażeń, 19 zgonów,

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów,

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów.

Jakie będą wakacje bez obostrzeń?

Przed nami pierwsze wakacje bez obostrzeń. Jednak dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Zagrożeń Epidemicznych, w swoim programie na YouTube ostrzega, aby pamiętać o dezynfekcji i dystansie społecznym oraz unikać dużych zgromadzeń. Jego zdaniem za 3 miesiące Arcturus może dotrzeć do Polski, czyli na przełomie lipca, sierpnia lub września. Wtedy kolejna fala może osiągnąć swój szczyt. „A to nałoży się na większą aktywność grypy i pogorszeniem pogody. Pod względem zachorowań może to być ciężka jesień" – ekspert tłumaczył swoim widzom.

Wg oficjalnych statystyk od początku pandemii koronawirus odpowiada za prawie 200 tys. zgonów w Polsce. Zdaniem doktora Grzesiowskiego ta liczba jest mocno niedoszacowana. Twierdzi, że rzeczywistych zgonów z powodu COVID-19 w Polsce może być około 300 tysięcy, a w skali świata – nie 7 mln a 20 mln. Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się w naszym kraju 6 517 256 osób.

