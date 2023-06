Ile osób z koronawirusem na wakacjach? Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Z najnowszego dobowego raportu resortu zdrowia wynika, że koronawirusem zakaziło się 28 osób, w tym 6 ponownie. 8 przypadków odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, 5 w mazowieckim i 3 w małopolskim. Żadnego zakażenia nie było w podlaskim, podkarpackim, lubuskim i śląskim. Nie odnotowano zgonów powodu COVID-19 i chorób współistniejących. Mimo to Polacy wciąż kierowani są na testy. Minionej doby wykonano ich 1820. 102 osoby zostały skierowane na testy przez POZ.

W których województwach najwięcej zakażeń koronawirusem?

Z dobowego raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia 28 czerwca wynika, że przypadki zakażeń koronawirusem w poszczególnych województwach prezentują się następująco:

warmińsko-mazurskie – 8,

mazowieckie – 5,

małopolskie – 3,

lubelskie – 2,

świętokrzyskie – 2,

łódzkie – 2,

zachodniopomorskie – 1,

pomorskie – 1,

kujawsko-pomorskie – 1,

wielkopolskie-1,

dolnośląskie – 1,

opolskie – 1,

podlaskie – 0,

podkarpackie – 0,

lubuskie – 0,

śląskie – 0.

1 lipca zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?

Pandemia koronawirusa wybuchła w Polsce 20 marca 2020 roku. Stan epidemii obowiązywał w naszym kraju do 15 maja 2022 roku. 16 maja 2022 roku stan epidemii zmieniono na stan zagrożenia epidemicznego. Ten zostanie zniesiony 1 lipca, ze względu na malejącą liczbą zachorowań na COVID-19. Decyzję podjął Minister Zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa w placówkach opieki medycznej (w szpitalach, przychodniach i innych podmiotach leczniczych). Ale to nie wszystko. Unieważniony zostanie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek) i realizujących usługi farmaceutyczne, a także studentów kierunków medycznych.

Lekarze przypominają, żeby mimo wszystko zachować ostrożność i jednak nie rezygnować z noszenia maseczek w placówkach medycznych. Kilka dni temu podczas swojego webinaru na YouTube dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, apelował, aby zarządzający szpitalami lokalnie w placówkach wprowadzali zasady stosowania środków ochrony indywidualnej.

Wracamy do normalności, ale maseczki powinny być stosowane w kontakcie z chorymi objawowymi. Choć nie będzie takiego przymusu, warto ich używać tam, gdzie występuje ryzyko zachorowania na COVID-19. W krótkich kontaktach z osobami potencjalnie zakażonymi sugerowałbym używanie masek chirurgicznych, natomiast w kontaktach dłuższych – masek FFP2 –mówił.

Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziły się 6 517 822 osoby. Zmarło 119 624 pacjentów. W tym czasie podano ponad 58 mln szczepionek. Odczyny niepożądane po ich przyjęciu zgłoszono w ponad 18 tys. przypadków. W większości objawiały się zaczerwienieniem w miejscu wkłucia i łagodnym bólem.

Czytaj też:

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiany od 1 lipcaCzytaj też:

Zła wiadomość dla osób, które przeszły COVID-19. Powikłaniem może być poważna choroba