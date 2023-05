Czerniak skóry zbiera coraz większe żniwo. Jak uchronić się przed tym nowotworem?

Czerniak jest nowotworem złośliwym najczęściej atakującym skórę, ale może również pojawić się w obrębie błony śluzowej ust i nosa, a także na paznokciach i gałce ocznej. Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, iż czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi w wieku 24–40 lat, a zwłaszcza wśród kobiet. Stwierdzono również, że wystąpienia tego typu nowotworu związane jest również z typem karnacji. Narażone są zwłaszcza osoby, które posiadają:

jasną karnację,

jasny kolor oczu,

rude lub blond włosy,

piegi lub liczne znamiona i zmiany barwnikowe na ciele.

Czy przed czerniakiem możemy się uchronić?

Za główny czynnik rozwoju nowotworów skóry, oprócz uwarunkowań genetycznych, uznaje się promieniowanie ultrafioletowe, które wchodzi w skład światła słonecznego. Dlatego,żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania, powinniśmy unikać ekspozycji na słońce, szczególnie gdy grzeje ono mocno w godzinach od 11. do 16. Ze słońca, w nadchodzących miesiącach powinniśmy korzystać więc rozważnie. Lekarze przestrzegają również przed krótkotrwałą, ale intensywną ekspozycją na słońce, podczas której może dojść do poparzenia skóry. To również jeden z czynników sprzyjających rozwojowi czerniaka.

Czy czerniak tworzy się z istniejących znamion na skórze?

Z najnowszych badań wynika, że czerniak w 70 proc. tworzy się ze zdrowej skóry, a tylko w 30 proc. z istniejących już znamion. Błędem jest, więc gdy podczas przebywania na słońcu smarujemy kremem z filtrem wyłącznie istniejące już znamiona, co robi wiele osób. Przed promieniami słonecznymi powinniśmy chronić wszystkie odkryte części ciała, używając odpowiednich kremów z filtrem – przestrzegają lekarze.

Jaki filtr powinien mieć krem do opalania?

Eksperci rekomendują używanie kremów z filtrem powyżej 25., ale wskazują, że od wysokości filtra ważniejsze jest jego regularne stosowanie, bo po kilku godzinach jego ochrona spada. Krem należy nakładać co cztery godziny i zwracać uwagę, żeby pokryć nim całą powierzchnię skóry wystawionej na słońce. Przeprowadzone niedawno w Australii badania wykazały, jak ważne jest regularne stosowanie kremów z filtrem. Okazało się, że nawet u osób, które używały kremów z filtrem 10 zachorowalność na nowotwory skóry była o 60 proc. niższa niż u tych, które kremów z filtrem nie stosowały. Pamiętajmy więc o tym, korzystając ze słońca w ciepłe dni.

