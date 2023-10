Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta często napływają zgłoszenia o trudnościach przy rejestracji do lekarza. Problemem jest nie tylko długi czas oczekiwania na umówienie się do specjalisty, ale również sam przebieg całego procesu. Skargi najczęściej dotyczą braku możliwości rejestracji do placówki medycznej i braku dostępu do dokumentacji medycznej. Pacjenci nie otrzymują również wszystkich niezbędnych informacji pozwalających im na uzyskanie pomocy lub potrzebnego świadczenia. Zobacz, co musisz wiedzieć, zanim udasz się do przychodni lub poradni i oszczędź sobie nerwów.

Rejestracja do lekarza – prawa i obowiązki pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że powoływanie się na rejonizację przy udzielaniu świadczeń jest niedopuszczalne. Jeśli wybrałeś szpital lub poradnię na podstawie uzyskanego skierowania do leczenia, nie możesz zostać podczas rejestracji do lekarza odesłany z kwitkiem i skierowany do swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to:

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowanej w poradniach specjalistycznych),

leczenia szpitalnego,

rehabilitacji leczniczej,

leczenia uzależnień,

opieki psychiatrycznej,

opieki długoterminowej oraz hospicyjno-paliatywnej.

Pracownik rejestracji nie ma prawa zadawać ci szczegółowych pytań na temat stanu zdrowia, choroby lub jej przebiegu. Powinien pozyskać wyłącznie te informacje, które są niezbędne do zarejestrowania wizyty. Chodzi o imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu (opcjonalnie). Świadczeniodawca nie może wyznaczać konkretnych dni lub godzin zapisów do lekarza. Masz prawo umówić się na wizytę dowolnego dnia w godzinach pracy przychodni lub poradni. Możesz zrobić to telefonicznie, listownie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną (jeśli placówka medyczna dysponuje odpowiednim oprogramowaniem). Nie musisz dokonywać rejestracji osobiście.

Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz daną przychodnię lub poradnię, pamiętaj o dostarczeniu oryginału skierowania do placówki w ciągu 14 dni roboczych. W przeciwnym razie zostaniesz wykreślony z listy oczekujących. W sytuacji, gdy system elektroniczny i weryfikacji świadczeniobiorców (e-WUŚ) nie potwierdza twojego prawa do uzyskania świadczenia zdrowotnego, musisz okazać dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Jesteś pod opieką specjalisty? W takiej sytuacji nie możesz być wpisany na „listę kolejkową”, w jednym rzędzie z pacjentami, którzy odwiedzają daną placówkę pierwszy raz. Lekarz (a nie pracownik rejestracji) ma obowiązek zapewnić ci ciągłość leczenia i ustalić terminy wizyt kontrolnych. Nie musisz się o nie dopominać ani odnawiać skierowania na leczenie aż do momentu jego zakończenia. Jest to natomiast konieczne wtedy, gdy nie podjąłeś terapii przez co najmniej 730 dni albo zmianie ulega przyczyna leczenia.

Pracownik rejestracji powinien poinformować cię o dacie i godzinie wizyty lekarskiej (także wtedy, gdy zostaje ona odwołana lub przesunięta). Jeśli nie możesz stawić się na wizytę w umówionym terminie, powiadom o tym przychodnię lub poradnię, by inna osoba mogła skorzystać ze świadczenia.

Jakie informacje musisz uzyskać podczas rejestracji do lekarza?

Pracownik rejestracji musi przekazać ci wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu udzielanych świadczeń, godzin zapisów do lekarzy, wymaganych dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do lekarza oraz zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Co więcej, masz prawo zyskać adresy miejsc wykonywania zleconych badań diagnostycznych.

Co zrobić, gdy prawa pacjenta nie są przestrzegane przy rejestracji ba wizytę

Jeżeli masz poczucie, że twoje prawa jako pacjenta nie są przestrzegane w należyty sposób, możesz złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia (telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, czyli e-PUAP). Odpowiednia sekcja znajduje się w każdym wojewódzkim oddziale NFZ, a także w Centrali w Warszawie. Istnieje też inna opcja – kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta (numer telefonu 800 190 590, prefiks nr 2).

