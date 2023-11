Chroń swoją tożsamość medyczną. Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel

Z kradzieżą tożsamości medycznej mamy do czynienia w sytuacji, gdy oszust wykorzystuje dane medyczne swojej ofiary, a także informacje na temat jej ubezpieczenia zdrowotnego, aby uzyskać dostęp do określonych świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych lub sprzętu rehabilitacyjnego. Tego typu przestępstwa trudno wykryć, ale można zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Wystarczy zastrzec numer PESEL. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak zastrzec numer PESEL i chronić tożsamość medyczną?

Wbrew pozorom zastrzeżenie numeru PESEL jest bardzo proste. Można to zrobić na kilka sposobów:

osobiście – wystarczy udać się do urzędu pocztowego, urzędu miasta (gminy) lub banku i złożyć odpowiedni wniosek pobrany ze strony internetowej instytucji lub dostarczony przez urzędnika (zarejestrowanie dokumentu i zastrzeżenie numeru PESEL zostanie potwierdzone w formie pisemnej),

drogą elektroniczną – za pośrednictwem ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Od 17 listopada 2023 roku istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL przy użyciu aplikacji mObywatel. Nowa usługa została wprowadzona na mocy ustawy z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Co zrobić, by zastrzec PESEL? Uruchom oprogramowanie, Wybierz zakładkę „Twoje dane”, a następnie sekcję „Rejestr zastrzeżeń PESEL”. Następnie kliknij przełącznik „Zastrzeż PESEL” i potwierdź swoją decyzję. Cała procedura zajmuje mniej niż dwie minuty.

Aplikacja mObywatel pozwala również na cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL – bezterminowo lub na określony czas. Po wskazanej dacie PESEL ponownie zostanie zastrzeżony. Nastąpi to automatycznie. Co więcej, oprogramowanie daje możliwość weryfikacji, kto i kiedy sprawdzał nasz PESEL. W tym celu wystarczy kliknąć zakładkę „Kto sprawdzał Twój PESEL" w sekcji „Historia".

Kto może zastrzec PESEL i ile to kosztuje?

Zastrzec PESEL może każda pełnoletnia osoba, która taki numer posiada. Procedura jest darmowa. Obywatel nie ponosi z tytułu jej przeprowadzenia żadnych kosztów. Nie trzeba czekać na realizację usługi. Wszystko odbywa się natychmiast.

Dlaczego warto zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL pozwala między innymi na ochronę tożsamości medycznej. Jej kradzież nierzadko niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Dane personalne ofiary oraz informacje na temat jej stanu zdrowia mogą zostać wykorzystane przez oszustów do wyłudzenia sprzętów lub usług medycznych, co automatycznie szkodzi okradzionemu i utrudnia mu proces leczenia, a jednocześnie naraża państwo na straty. Zastrzeżenie numeru PESEL pozwala również zmniejszyć ryzyko innego rodzaju wyłudzeń, na przykład zaciągania kredytów na „konto” ofiary.

Czytaj też:

Nowa szczepionka przeciwko COVID-19 dostępna od 6 grudnia. Kto będzie mógł z niej skorzystać?Czytaj też:

Aplikacja mojeIKP pomoże zadbać o stan zdrowia