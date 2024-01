Jak sprawdzić skierowanie do sanatorium? Łatwo dowiecie się, jaki jest jego status

Samo wystawienie przez lekarza skierowania do sanatorium nie jest gwarancją, że pacjent będzie mógł skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. O tym, czy zostaliście na nie zakwalifikowani, czy może jednak trzeba dopełnić dokumentację, możecie dowiedzieć się jednak samodzielnie. Kiedyś skierowanie do sanatorium wystawiane było jedynie w wersji papierowej – aktualnie lekarz wypisuje je w wersji elektronicznej. Zasady te obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Wiąże się to z wieloma udogodnieniami systemowymi – nie ma ryzyka zgubienia takiego dokumentu i nie trzeba przesyłać go do NFZ w terminie 30 dni. Co więcej, pacjent samodzielnie może też sprawdzić jego status.

Jak sprawdzić status skierowania do sanatorium?

Każdy pacjent może samodzielnie sprawdzić, jaki jest status jego skierowania na leczenie w sanatorium. Wystarczy, że zalogujecie się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, a następnie wejdziecie w zakładkę „skierowania”. Z kolei osoby, które korzystają z aplikacji mojeIKP muszą wejść w zakładkę „e-zdrowie” i wyszukać konkretne skierowanie, wpisując datę jego wystawienia lub rodzaj. Dodatkowo pacjenci dostaną również listowną informację o tym, na jakim etapie zatwierdzania jest ich skierowanie do sanatorium. Co więcej, jako rodzice możecie też śledzić historię leczenia sanatoryjnego swoich dzieci zarówno na IKP, jak i w mojeIKP.

Jak uzupełnić e-skierowanie do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium rozpatruje lekarz specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Może on uznać, że taki dokument wymaga uzupełnienia. W tej sytuacji odsyła je do lekarza, który je wystawił lub bezpośrednio do samego pacjenta. Chodzi o prośbę dostarczenia na przykład kopii karty leczenia szpitalnego, opisu badań czy ich wyników.

Pacjent może samodzielnie dołączyć te dokumenty za pośrednictwem Internetowego konta Pacjenta. Po wejściu w konkretne skierowanie do uzdrowiska wystarczy kliknąć wtedy na kafelek „kontakt z NFZ”. Następnie w kolejnym okienku taka osoba uzyska możliwość dołączenia tych plików. Na koniec należy kliknąć jedynie przycisk „wyślij”.

Kiedy lekarz może wystawić papierowe skierowanie do sanatorium?

Choć od kilku miesięcy skierowania do sanatorium wystawiane są jedynie w formie elektronicznej, to istnieją od tego pewne wyjątki. Pacjent może otrzymać skierowanie w formie papierowej, czyli takie jak dawniej, w następujących sytuacjach:



lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie,

skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju.

Jeśli chcielibyście się wybrać na leczenie uzdrowiskowe – sprawdźcie, kto wystawia skierowanie do sanatorium na NFZ i jakie osoby mogą skorzystać z takiej rehabilitacji uzdrowiskowej.

Czytaj też:

Lekarz medycyny pracy – czym się zajmuje, opis specjalizacji, badania. Najczęstsze choroby zawodoweCzytaj też:

Aplikacja mojeIKP pomoże zadbać o stan zdrowia