Komar, meszka, a może… pluskwa? Jak objawiają się ukąszenia domowego robactwa?

Co mnie ugryzło? Też zadajesz sobie to pytanie? Pojawiające się na skórze ślady po ugryzieniach komarów, meszek, pluskiew, kleszczy i innych, niezbyt przyjemnych lokatorów naszych domów, wyglądają podobnie. W jaki sposób rozpoznać, jaki owad spowodował, że na skórze pojawił się piekący, bolący lub swędzący ślad? Nie jest to takie trudne, jak może się z pozoru wydawać.

Szczególnie latem i wczesną jesienią narzekamy na kąsające nas owady. Wieczorny spacer lub nieopatrzne pozostawienie otwartych, niezabezpieczonych moskitierą okien, mogą okazać się przyczyną poważnych problemów. Często owady atakują nas tuż po zmroku lub w nocy, więc nie jesteśmy w stanie ich zauważyć, co utrudnia postępowanie w przypadku pojawienia się dokuczliwych objawów. Kto łaknie naszej krwi? Każdego dnia narażamy się na ukąszenia typowych krwiopijców. Należą do nich komary, meszki, kleszcze, pluskwy i pchły, choć w tym przypadku musimy obawiać się jedynie pchły ludzkiej. Pchły, które bytują na zwierzętach, nam nie zagrażają, jednak nie oznacza to, że mamy nie dbać o swoich czworonożnych przyjaciół - ochrona zwierząt przed pchłami jest niezbędna. Powyższa grupa insektów żywi się krwią, jednak ugryźć lub użądlić mogą nas też inne owady, które jedynie się przed nami bronią. Zaliczamy do nich mrówki, pszczoły, osy i szerszenie, choć w ich przypadku czasami zdarza się nieuzasadniona agresja, a także bytujące w naszym otoczeniu niektóre pająki. Jak wygląda ugryzienie komara? Ślad po ugryzieniu komara jest bardzo charakterystyczny – wokół jasnego bąbla na skórze tworzy się zaróżowiony obszar. Jeżeli podrapiemy miejsce po ugryzieniu, skóra staje się bardziej czerwona i mogą pojawić się na niej uszkodzenia naskórka. Miejsce ugryzienia po podrapaniu zaczyna mocno swędzieć i piec. Może pojawić się też obrzęk skóry i wyczuwalnie zwiększa się temperatura skóry w obrębie stanu zapalanego. W przypadku alergików objawy mogą być znacznie bardziej nasilone. Jak wygląda ugryzienie meszki? Meszki mają inny aparat gębowy niż komary, co sprawia, że w miejscu ugryzienia pozostaje mała, krwawiąca ranka. Wokół niej pojawia się zaczerwienienie oraz obrzęk, czasami dość duży. Ugryzienie meszki boli, swędzi i piecze oraz pozostaje widoczne na skórze nawet przez kilka dni. Meszki mogą być bardzo niebezpieczne. Ich ugryzieniom, oprócz objawów zewnętrznych, mogą też towarzyszyć: gorączka lub stan podgorączkowy,

osłabienie,

ogólne złe samopoczucie,

silny obrzęk,

ostry stan zapalny skóry. Jak wygląda ugryzienie kleszcza? Ugryzienie kleszcza nietrudno rozpoznać ze względu na przyczepionego do naszej skóry pajęczaka. Czasami kleszcze są tak małe, że możemy je wziąć za strupek lub zadrapanie ze względu na czerwony kolor odwłoka niektórych pajęczaków. Miejsce ugryzienia jest zaczerwienione i może delikatnie swędzieć lub piec. Często zdarza się, że uczucie swędzenia i związane z nim podrapanie skóry powoduje zdrapanie kleszcza, więc w naszym ciele pozostanie jego głowa, dlatego powinniśmy zwracać uwagę na zaczerwienione i obrzęknięte miejsca ukąszenia, w których środku znajduje się czarny punkcik. Ważne: kleszcza powinniśmy jak najszybciej usunąć za pomocą specjalnych przyrządów np. specjalnej pompki. Jeżeli wokół miejsca ukąszenia pojawia się rumień, który przypomina wyglądem tarczę strzelniczą, to oznacza, że zostaliśmy zakażeni boreliozą. Rumień w ciągu kilku dni znacznie się powiększa, stąd jego nazwa – rumień wędrujący. Kleszczem, którego możemy spotkać w naszych domach jest obrzeżek gołębień, czyli tzw. kleszcz ptasi. W miejscu jego ukąszenia pojawia się bolesny bąbel, któremu towarzyszą opuchlizna i zaczerwienienie. Obrzęk może być bardzo niebezpieczny, gdy kleszcz ptasi ugryzie nas w twarz lub szyję; ugryzienie obrzeżka gołębiego wiąże się z ryzykiem wstrząsu anafilaktycznego, bo jego ślina jest bardzo silnym alergenem. Jak wygląda ugryzienie pluskwy? Pluskwy lubią „ucztować” gromadnie, więc o ich obecności w naszym otoczeniu świadczy zwykle kilkanaście swędzących bąbli, które mogą być otoczone rumieniem. Widoczny jest też obrzęk skóry. Co odróżnia ugryzienia pluskwy od ugryzienia np. komara? Różnica jest taka, że pluskwy najchętniej posilają się w okolicy naszych pleców, brzucha i klatki piersiowej. Co na ugryzienia owadów? Skutki ugryzienia owadów możemy łagodzić na różne sposoby. W przypadku dużej opuchlizny oraz świądu konieczne może być zastosowanie maści o działaniu antyalergicznym i doustnych środków antyhistaminowych. W aptekach dostępne są też środki łagodzące objawy ugryzień, które możemy kupić bez recepty. Niezbyt nasilone objawy ugryzień złagodzi przyłożenie do skóry plasterka cebuli, okład z roztworu wody i sody oczyszczonej oraz posmarowanie miejsca ugryzienia olejkiem z drzewa herbacianego lub olejkiem lawendowym. Czytaj także:

