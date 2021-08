Orzeszki ziemne mogą zwiększać ryzyko przerzutów nowotworowych. Nowe odkrycie

Badania przeprowadzone przez University of Liverpool i opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Carcinogenesis” udowodniły, że w przypadku osób chorych na raka jedzenie orzeszków ziemnych może być niewskazane.

Orzeszki arachidowe mogą szkodzić osobom, które walczą z nowotworami

Okazuje się, że obecne w nich białko wiążące węglowodany (zwane aglutyniną) może szybko wchodzić w interakcje z komórkami śródbłonka, przez co dochodzi do zwiększenia produkcji cząsteczek zwanych cytokinami, które u pacjentów onkologicznych łatwo doprowadzają do przerzutów nowotworowych. Dotyczy to osób cierpiących na różne rodzaje nowotworów. Nadmierne spożywanie orzeszków ziemnych w ich przypadku może zwiększać ryzyko rozwoju choroby.

„Choć nadal niezbędne są dalsze prace badawcze, to nasze dotychczasowe odkrycia wskazują na to, że częste jedzenie orzeszków ziemnych przez osoby chore na raka może zwiększać ryzyko przerzutów nowotworowych” – przekonuje prof. Lugang Yu z University of Liverpool.

Kto nie powinien jeść nadmiernych ilości fistaszków? Nowe przeciwwskazania

Działania brytyjskich naukowców wsparł Amerykański Instytut Badań nad Rakiem, choć wcześniejsze ustalenia badaczy ze Stanów Zjednoczonych nie wykazały znaczącego wpływu spożywania orzeszków arachidowych na śmiertelność z powodu raka. W przypadku mężczyzn walczących z rakiem prostaty w ciągu godziny od zjedzenia dużej ilości fistaszków (250 g) zauważono wprawdzie zwiększone stężenie markera nowotworowego PSA w surowicy, ale zjawisko to miało tylko charakter przejściowy i ustępowało po około 60 minutach.

Naukowcy już zaplanowali dalsze badania populacyjne z udziałem dużej liczby uczestników, by potwierdzić dotychczasowe obserwacje. Osobom zmagającym się z nowotworami odradzają jednak częste sięganie po orzeszki ziemne – podobne zalecenia dotyczą także alergików uczulonym na arachidy (fistaszki są silnym alergenem pokarmowym i mogą prowadzić do śmiertelnie niebezpiecznego wstrząsu anafilaktycznego).

