Nowotwory głowy i szyi: Pozostań czyjny. Nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID–19

Nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID-19. W ramach kampanii w wybranych szpitalach i przychodniach prowadzone będą bezpłatne badania, działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomość opinii publicznej oraz spotkania z decydentami, mającymi wpływ na ochronę zdrowia.

Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmą co do częstości występowania grupę nowotworów złośliwych na świecie. Obejmują szereg chorób onkologicznych, zlokalizowanych w obszarze głowy i szyi z wyłączeniem mózgu oraz gałki ocznej. Do lokalizacji tych zalicza się m.in.: krtań, gardło, jamę ustną, nos i zatoki przynosowe, ucho, podstawę czaszki, ślinianki czy tarczycę. Ze względu na swoje umiejscowienie, nowotwory te często nie dają charakterystycznych objawów i mogą być mylone z infekcjami górnych dróg oddechowych. Do czynników ryzyka nowotworów głowy i szyi zaliczyć można przede wszystkim palenie tytoniu, spożywanie dużej ilości alkoholu oraz wiek – szczyt zachorowań zarówno u mężczyzn, jak i kobiet przypada na 55-64 r.ż. Coraz częściej nowotwory z tej grupy diagnozowane są jednak u osób poniżej 40 r.ż., które nie paliły, ani nie naużywały alkoholu. Czynnikiem ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Co powinno nas zaniepokoić?

Objawami mogącymi świadczyć o rozwijającym się nowotworze w obrębie głowy i szyi jest np. ból gardła czy chrypka. W sezonie jesienno-zimowym są to jednak dość powszechne dolegliwości. Co więc powinno wzbudzić czujność? Czas! Do specjalisty powinny zgłosić się te osoby, które zauważyły u siebie co najmniej jeden z poniższych objawów utrzymujący siędłużej niż trzy tygodnie (tzw. schemat 1 przez 3):

ból języka, niegojące się owrzodzenie jamy ustnej i/ lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej

ból gardła

utrzymująca się chrypka

bóli/ lub trudności w połykaniu

guz na szyi

jednostronna niedrożność nosa i/lub krwawienie z nosa

Rozpoznawalność nowotworu w czasie pandemii

Jak szacują eksperci, większość chorych diagnozowana jest w III i IV stadium zaawansowania choroby nowotworowej, czyli momencie, w którym skuteczność terapii może być już znacznie ograniczona, a odsetek przeżycia zazwyczaj nie przekracza 50%. Tymczasem wyleczalność nowotworów wykrytych na wczesnym etapie sięga nawet 80-90%. Leczenie nowotworów głowy i szyi w I i II stadium zaawansowania to przede wszystkim leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu guza. W stadiach zaawansowanych mamy już możliwość stosowania immunoterapii, jednak tylko w przypadku choroby nawrotowej lub przerzutowej, zarówno w 1-szej jak i w 2-giej linii leczenia. U części pacjentów obserwujemy bardzo dobre efekty immunoterapii, pozwalające przez długi okres kontrolować chorobę. Niestety nie każdy chory odpowiada na zastosowaną terapię, a leczenie choroby nawrotowej lub przerzutowej ma charakter paliatywny – mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii.

Na pogorszenie wykrywalności nowotworów oraz częstsze diagnozy w stadiach zaawansowanych wpłynęła także pandemia. Ludzie w dalszym ciągu obawiają się pójść do lekarza w obawie przed zakażeniem SARS-CoV-2. Dodatkowo, reorganizacja służby zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną znacząco wydłużyła proces diagnostyki. Należy o tym mówić głośno – nowotwory nie poczekają na koniec pandemii. Nie można zwlekać z wizytą u lekarza w momencie, kiedy pojawiają się u nas niepokojące objawy. Stąd wynika hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Nowotwory Głowy i Szyi: Pozostań czujny. Nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID-19.” Chcemy przekonać ludzi, aby nie bali się i zasięgali pomocy specjalisty, kiedy zauważą chociaż jeden z wymienionych powyżej objawów utrzymujący się dłużej niż 3 tygodnie ­– dodaje prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, autor Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Pozostań czujny – profilaktyka na pierwszym miejscu

W tym roku w ramach Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wielu szpitalach i przychodniach w całej Polsce prowadzone będą bezpłatne badania i działania edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zachorowania na ten typ nowotworu. Osoby chcące skorzystać z badań nie muszą mieć na nie skierowania. To ogromna zaleta Tygodnia Profilaktyki. Badania będą się odbywać w 27 ośrodkach specjalistycznych z całej Polski, pomiędzy 20 a 24 września. Warto pamiętać, że nowotwory głowy i szyi wykryte na wczesnym stadium są w 80%-90% przypadków całkowicie wyleczalne. Jest o co walczyć! – podsumowuje prof. Golusiński.

Bezpłatne badania profilaktyczne odbędą się w: Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Białymstoku, Zamościu, Kielcach, Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu, Gdańsku.

Lista wszystkich ośrodków realizujących badania profilaktyczne znajduje się na stronie: www.oppngis.pl.

Życie po chorobie

W ramach tegorocznej kampanii wśród pacjentów przeprowadzone zostało badanie dotyczące ich dobrostanu emocjonalnego po zakończonym leczeniu.[1] Jak pokazały wyniki, ponad 80% respondentów uważa, że nowotwór głowy i szyi wywarł negatywny wpływ na ich samopoczucie. Ponad połowa pacjentów uważa, że pandemia COVID-19 ograniczyła dostęp do wsparcia emocjonalnego po zakończonym leczeniu i prawie tyle samo badanych odnotowało niekorzystny wpływ choroby na samopoczucie, zwłaszcza w zakresie mowy (48%), wyglądu (43%), jedzenia i picia (41%), energii (40%) oraz smaku i węchu (39%). Celem kampanii Make Sense - Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi, jest również odpowiedź na potrzeby pacjentów i zapewnienie im wsparcia emocjonalnego. W ramach tych działań odbędą się m.in. spotkania z pacjentami oraz rajd rowerowy.

Więcej informacji na temat IX Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi znajdą Państwo na stronach www.makesensecampaign.eu, www.oppngis.pl,

www.glowaiszyja.pl/aktualnosci oraz na Facebooku - Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii; GlowaiSzyja

[1] Badanie ankietowe przeprowadzone wśród 229 pacjentów z 12 państw (Anglii, Belgii, Cypru, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Izraela, Polski, Portugalii, Turcji oraz Włoch) w terminie 08.06.2021-31.08.2021