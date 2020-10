Jak pozbyć się przewlekłego kaszlu po przeziębieniu?

W końcu pokonałeś okropne przeziębienie, ale jeden objaw po prostu nie ustępuje: irytujący kaszel. Jeśli trwa to dłużej niż dwa miesiące, skontaktuj się z lekarzem, ponieważ może to sygnalizować coś innego, na przykład alergie, astmę lub refluks żołądkowy. W przeciwnym razie zastosuj te metody, które pomogą powstrzymać kaszel lub złagodzić go, gdy już się utrzyma.

Jak zapobiegać przewlekłemu kaszlowi?

Chroń swoje zdrowie

Najłatwiejszym sposobem powstrzymania przewlekłego kaszlu jest przede wszystkim unikanie zachorowania. Zachowaj czujność podczas mycia rąk po wyjściu z domu, dotykaniu wspólnych powierzchni lub przebywaniu w pobliżu chorych. Jeśli czujesz, że objawy się zbliżają, spróbuj cynku lub czarnego bzu; badania sugerują, że oba mogą skrócić przeziębienie, jeśli są przyjmowane przy pierwszych objawach.

Odpoczywaj

Sen sprawia, gdy twoje ciało naturalnie się regeneruje, a kiedy jesteś chory, daje to twojemu układowi odpornościowemu czas na walkę. Odpoczynek może pomóc skrócić ogólny czas trwania objawów. Jeśli kaszel nie pozwala ci zasnąć, podnieś głowę o około 15 stopni za pomocą dodatkowych poduszek; pomaga to w otwarciu dróg oddechowych, dzięki czemu można łatwiej oddychać i może zapobiec gromadzeniu się śluzu w gardle.

Uważaj na powietrze

Unikaj czynników drażniących, które mogą pogorszyć kaszel lub sprawić, że będzie się on dłużej utrzymywał. Chodzi przede wszystkim o dym, perfumy i to, na co jesteś uczulony. Urządzenia oczyszczające powietrza mogą usuwać kurz i inne cząsteczki, które mogą łaskotać gardło. Grzejniki osuszają powietrze, co może podrażniać kaszel, dlatego nawilżacz może pomóc.

Jak pozbyć się przewlekłego kaszlu?

Ciesz się miodem

Ciepła herbata z miodem może uspokoić drapanie w gardle; gorący płyn rozbija śluz w klatce piersiowej i zatokach, a miód ma naturalne właściwości przeciwbakteryjne, które mogą pomóc w walce z infekcją. Łyżka miodu sama może złagodzić kaszel – jedno z badań wykazało, że u dzieci w wieku 2 lat i starszych może być tak samo skuteczny jak dekstrometorfan, jeden z głównych składników leków przeciwkaszlowych dostępnych bez recepty.

Wdychaj parę wodną

Jest powód, dla którego gorący prysznic jest tak przyjemny, gdy jesteś chory – gorące, wilgotne powietrze, które pomaga usunąć śluz wywołujący kaszel oraz nawilża przewody nosowe i drogi oddechowe, ułatwiając oddychanie. Również eukaliptus ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwdrobnoustrojowe, które mogą wzmocnić parę, więc dodaj liście lub kilka kropli olejku do wrzącej wody, a następnie wdychaj głęboko.

Weź leki

Kiedy naprawdę nie możesz przestać kaszleć, wypróbuj leki OTC ze środkami przeciwkaszlowymi (leki przeciwkaszlowe) i wykrztuśnymi (rozrzedzające śluz); jeśli nie pomogą, lekarz może przepisać coś silniejszego. Przez tydzień można stosować dostępne bez recepty leki na przeziębienie. Po tym te leki stają się mniej skuteczne, więc można wziąć pastylkę do ssania, aby złagodzić swędzenie w gardle.

Czytaj też:

Czy multiwitaminy są konieczne dla zachowania zdrowia?