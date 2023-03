Rekordowa ilość koronawirusa w ściekach. Poznań alarmuje

Z oficjalnych danych, jakie gromadzi Ministerstwo Zdrowia wynika, że tylko w pierwszych pięciu dniach marca w Poznaniu i powiecie poznańskim odnotowano 356 zakażeń SARS-CoV-2 – czyli aż trzy razy więcej niż w pierwszym tygodniu lutego. W całym ubiegłym miesiącu zakażeń było 917 i jak podaje Urząd Miasta Poznania (UMP) w swoim komunikacie, wiele wskazuje na to, że wynik marca będzie o wiele wyższy. Dodatkowo oficjalne dane mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości. Świadczą o tym wyniki monitoringu ścieków.

Monitoring ścieków pozwala oszacować rzeczywistą skalę zakażeń

Jak podają poznańscy urzędnicy, z monitoringu ścieków wynika, że ilość materiału genetycznego koronawirusa jest największa od września 2021 roku. Kopii wirusa w ściekach jest obecnie więcej niż na początku 2022 roku – czyli w czasie, gdy przez Polskę przechodziła największa fala zachorowań.

– Do marca 2022 roku poziom materiału genetycznego koronawirusa w ściekach był porównywalny do oficjalnej, podawanej przez Ministerstwo Zdrowia liczby zachorowań. Wyniki były wiarygodne i spójne z oficjalnymi danymi. Jednak od kwietnia 2022 roku nie wszystkie zachorowania zgłaszane są do sanepidu. Nie ma już możliwości wykonania bezpłatnego testu antygenowego w aptece i punkcie wymazowym. Dlatego monitoring ścieków pozostaje najbardziej miarodajną metodą, która pozwala oszacować rzeczywistą liczbę zakażeń – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Poznań monitoruje przebieg pandemii poprzez analizę obecności SARS-CoV-2 w ściekach przy współpracy z naukowcami z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN i specjalistami z Grupy Aquanet.

Liczba zakażeń rośnie w całej Polsce

W minionym tygodniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Programu 1 Polskiego Radia podkreślał, że jesteśmy w samym szczycie wiosennej fali zakażeń. Wskazał, że ponad 2,6 tys. osób jest hospitalizowanych, co też jest rekordową liczbą. Jednocześnie uspokajał, że według prognoz wkrótce ma nastąpić tendencja spadkowa liczby zakażeń.

Według ostatniego raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia 8 marca, w całym kraju w ciągu tygodnia odnotowano 19 051 zakażeń koronawirusem (tydzień wcześniej było ich 15 679), w tym 4869 ponownych. To blisko 18 proc. więcej tydzień do tygodnia.

