Szczepiłeś się przeciwko COVID-19? Naukowcy sprawdzili, jakie są konsekwencje

Według nowych badań przeprowadzonych przez badaczy z University of East Anglia w Norwich, szczepienie przeciwko COVID zmniejsza o połowę ryzyko zachorowania na długi covid (long covid).

Długi covid – jakie są czynniki ryzyka?

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 860 000 pacjentów pochodzące z 41 różnych badań na całym świecie. To największe jak do tej pory badanie tego typu. Wnioski dotyczą nie tylko samych szczepień. Naukowcy odkryli, że osoby z nadwagą, palacze i osoby powyżej 40. roku życia są również bardziej narażone na długotrwały covid. To ryzyko zwiększają też choroby współistniejące, takie jak astma, cukrzyca typu 2, choroba niedokrwienna serca czy depresja. Również pacjenci, którzy byli hospitalizowani z powodu ostrego przebiegu COVID-19, częściej chorowali na długi covid.

Kardiolog prof. Vassilios Vassiliou z Norwich Medical School UEA przypomniał, że długi covid to złożony stan, który rozwija się w trakcie lub po wystąpieniu COVID-19 i jest klasyfikowany jako taki, gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas, niż 12 tygodni. „Uważa się, że nieco ponad dwa miliony ludzi w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu długotrwałego covid i wpływa on na ludzi na różne sposoby. Do najczęstszych objawów należą duszność, kaszel, kołatanie serca, bóle głowy i silne zmęczenie" – powiedział. Inne objawy to ból i ucisk w klatce piersiowej, mgła mózgowa, depresja i zaburzenia lękowe, szum w uszach, utrata apetytu, bóle głowy, zmiany węchu i smaku.

Po szczepieniu ryzyko long covid spada o połowę

Celem badania było sprawdzenie, jakie czynniki mogą zwiększać i ograniczać ryzyko tej dolegliwości. Okazało się, że szczepienia mają na to znaczący wpływ. „Pocieszające było to, że ludzie, którzy zostali zaszczepieni, mieli znacznie mniejsze ryzyko – prawie połowę ryzyka – rozwoju długiego COVID-19 w porównaniu z uczestnikami nieszczepionymi. Te odkrycia są ważne, ponieważ pozwalają nam lepiej zrozumieć, kto może rozwinąć długi covid, a także opowiadają się za korzyściami ze szczepień” – dodał prof. Vassiliou.

Badanie „Czynniki ryzyka związane ze stanem po COVID-19 — systematyczny przegląd i metaanaliza” zostało opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine.

