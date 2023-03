Czym są zaburzenia rytmu serca? Kardiolog mówi, jakie są objawy arytmii

Poważne zaburzenia rytmu serca to – jak przekazała rodzina polskiego skoczka, Dawida Kubackiego – powód, dla którego jego żona Marta Kubacka trafiła w niedzielny poranek do szpitala. Dawid Kubacki zrezygnował ze startu i przekazał w mediach społecznościowych poruszającą wiadomość: „Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła”.

Czym są zaburzenia rytmu serca?

Jak mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Marcin Grabowski, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nieprawidłowy rytm serca może mieć różne postacie. – To mogą być nawet pojedyncze dodatkowe skurcze serca, może być kilka takich skurczów, a mogą one się ułożyć w cały cykl. Tak naprawdę nie ma też ostrej granicy pomiędzy normą a nieprawidłowością, ponieważ każdy zdrowy człowiek może mieć pewną ilość dodatkowych skurczów, którą tolerujemy. Dla zdrowego serca taki dodatkowe skurcze mogą być dotkliwe, ale nie są groźne – tłumaczy kardiolog. Jak dodaje – zaburzenia rytmu serca mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci.

Poważne zaburzenia rytmu serca – jakie są objawy?

Najbardziej drastyczną konsekwencją zaburzeń rytmu serca jest zatrzymanie krążenia. Poważną arytmię sygnalizują złe samopoczucie, zmęczenie, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, trudności z poruszaniem się. – Pacjenci też wyraźnie odczuwają ten zaburzony rytm serca. Mówią, że czują się tak, jakby serce miało im wyskoczyć przez gardło. Mówimy o tym kołatanie serca, serce po prostu bardzo szybko bije – mówi prof. Grabowski.

Jak reagować na zaburzenia rytmu serca?

Prof. Marcin Grabowski radzi, aby nie lekceważyć epizodów arytmii, nawet jeśli ta nie utrudnia codziennego funkcjonowania. – W takiej sytuacji trzeba dążyć do wykonania badania EKG. Zaburzenia rytmu serca mogą być łagodne, mogą być też groźne, ale dopóki nie mamy zapisu EKG, to tak naprawdę nie wiemy, co tam jest – mówi specjalista i przypomina, że nieprawidłowości dotyczące rytmu serca może też pokazać zwykły, domowy ciśnieniomierz. – Jeśli pacjent mierzy regularnie ciśnienie i lekarz pyta o pomiary, to wtedy warto zwrócić uwagę, że np. specjalna kontrolka, którą ma wiele ciśnieniomierzy, pokazała, że rytm serca nie jest prawidłowy – mówi prof. Grabowski.

Jak dodaje, nie zawsze zaburzenia rytmu serca są zależne od człowieka – mogą być wynikiem choroby serca czy czynników genetycznych. Ale bez wątpienia ryzyko arytmii zwiększa niezdrowy tryb życia, w tym nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

