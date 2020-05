Masz ponad 60 lat? Przestań robić te rzeczy już teraz

Jeśli masz 60 lat, jesteś znacznie bardziej podatny na zachorowanie na COVID-19 niż osoby młodsze. Aby zachować bezpieczeństwo i zdrowie, musisz podjąć dodatkowe środki ostrożności. Lekarze sugerują przebywanie w domu, częste mycie rąk i zachowanie dystansu społecznego. Jednak są jeszcze inne rzeczy, z których musisz zrezygnować, aby zachować zdrowie. Po 60 roku życia nawyki takie jak zdrowe odżywianie czy regularne ćwiczenia nabierają jeszcze większego znaczenia. Warto także zrezygnować z niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń, takich jak picie alkoholu czy zaniedbywanie snu. Małe działania składają się na duży wysiłek, który pozwala zachować zdrowie i siły witalne. To, że jesteś starszy, nie daje ci pretekstu do zaniedbania się. „Radzę wszystkim, zwłaszcza osobom powyżej 60. roku życia, aby o siebie dbać. Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby ciało było jak najbardziej szczupłe, wysportowane i silne, jak to możliwe” – zachęca dr n. Med. John Chuback, założyciel Chuback Education.

Czego nie robić po 60. roku życia?

