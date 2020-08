Czy codzienne przyjmowanie aspiryny przyspiesza rozwój nowotworów?

Codzienne przyjmowanie aspiryny podwoiło ryzyko śmierci u osób w wieku 70 lat i starszych z powodu 3 stadium raka, a także zwiększyło ryzyko zgonu związanego z 4 stadium raka o prawie jedną trzecią. W badaniu uwzględniono dane ponad 19000 starszych osób ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

Czytaj także:

21 sposobów na zmniejszenie ryzyka choroby Alzheimera. Nowe badania

Aspiryna a śmiertelność i ryzyko przerzutów

Naukowcy odkryli, że starsi pacjenci przyjmujący codziennie aspirynę mieli również o około 20% zwiększone ryzyko rozprzestrzenienia się raka na inne części ciała przed rozpoznaniem lub po nim.

Przekonujące dowody z wcześniejszych badań klinicznych wykazały, że codzienne przyjmowanie aspiryny przez osoby w średnim wieku może zmniejszyć ryzyko raka, zwłaszcza raka okrężnicy.

Jednak w tym nowym badaniu badacze odkryli, że starsze osoby, u których wystąpiły nowotwory w późniejszym stadium, „zwykle radziły sobie gorzej, jeśli przyjmowały aspirynę”, o czym poinformował starszy badacz dr Andrew Chan, dyrektor ds. epidemiologii w Massachusetts General Hospital Cancer Center, w Bostonie. – To sugeruje, że istnieje potencjalna różnica w działaniu aspiryny na starszych dorosłych w porównaniu z młodszymi dorosłymi.

– Opierając się na tych nowych odkryciach, osoby starsze powinny poważnie porozmawiać ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem codziennej kuracji aspiryną w małych dawkach – powiedział dr Frank Sinicrope, specjalista od raka przewodu pokarmowego z Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota.

– To badanie z pewnością budzi zaniepokojenie stosowaniem niskich dawek aspiryny u osób w wieku powyżej 70 lat. Budzi obawy o możliwość rozwoju bardziej zaawansowanych nowotworów u tych starszych pacjentów – powiedział Sinicrope. – Myślę, że to coś, co musieliby przedyskutować ze swoimi lekarzami, aby zobaczyć, jakie będzie ryzyko i korzyści.

Czytaj także:

Ten czynnik znacząco podnosi ryzyko demencji. Nie lekceważ go

Jak przebiegało badanie?

Do badania klinicznego naukowcy zaangażowali osoby w wieku 70 lat lub starsze, aby losowo przyjmowały 100 miligramów dziennie aspiryny lub placebo średnio przez prawie pięć lat. Zdecydowana większość uczestników badania nie przyjmowała codziennie aspiryny przed 70. rokiem życia.

Spośród nieco ponad 19 000 uczestników, 981 u przyjmujących aspirynę i 952 przyjmujących placebo rozwinął się rak w okresie obserwacji.

– Analiza wykazała, że ​​mała dawka aspiryny nie była związana z wyższym ryzykiem zachorowania na raka, ale wydaje się być powiązana z bardziej agresywnym przebiegiem raka – powiedział Chan. – Naukowcy założyli, że aspiryna działa tak samo u wszystkich osób, ale u osób starszych efekt może być inny.

Specjalista zauważył, że są dwie teorie, dlaczego istnieje ta różnica między użytkownikami aspiryny w średnim i starszym wieku.

Jedną z nich jest to, że działanie przeciwnowotworowe aspiryny może działać tylko wtedy, gdy ludzie zaczną przyjmować aspirynę we wcześniejszym wieku. – Kiedy zaczniesz ją przyjmować, gdy będziesz starszy, może być już za późno – wyjaśnił Chan.

Druga teoria głosi, że nowotwory u osób starszych są w jakiś sposób inne niż u osób młodszych. – Te mechanizmy raka mogą być inne i mogą być mniej wrażliwe na aspirynę niż nowotwory występujące u młodszych dorosłych – zasugerował Chan.

Istnieje potrzeba przeprowadzenia większych badań obejmujących więcej danych z badań klinicznych, aby dokładniej wyjaśnić tę dziwną różnicę między młodszymi a starszymi ludźmi. Otrzymane wyniki zdaniem niektórych naukowców są sprzeczne z wieloma większymi badaniami wykazującymi brak szkód lub korzyści ze stosowania aspiryny.

Czytaj także:

40 proc. przypadków demencji można zapobiec lub je opóźnić. Wystarczy skupić się na tych czynnikach