7 kroków, które pomogą obniżyć ciśnienie krwi w miarę starzenia

Utrzymanie ciśnienia krwi na optymalnym poziomie jest szczególnie ważne teraz, w czasie pandemii, ponieważ wysokie ciśnienie krwi jest jednym z możliwych czynników ryzyka rozwoju cięższego przypadku COVID-19, jak podaje Centers for Disease Control and Prevention.

Nowe badanie wykazało, że możesz kontrolować ciśnienie krwi, poprawiając swój wynik na podstawie wskaźnika siedmiu zdrowych dla serca zachowań – wykonanie tylko jednego wydaje się zmniejszać ryzyko nadciśnienia o 6% wraz z postępującym wiekiem.

Wysokie ciśnienie krwi można skutecznie obniżyć

– Wysokie ciśnienie krwi jest jednym z najczęstszych schorzeń, przyczynia się do największego obciążenia niepełnosprawnością i największego zmniejszenia oczekiwanej długości życia w zdrowiu spośród wszystkich chorób – powiedział dr Timothy B. Plante, główny autor nowego badania opublikowano w Journal of the American Heart Association. Plante jest adiunktem na wydziale medycyny w Larner College of Medicine na University of Vermont w Burlington.

Plante i jego koledzy obserwowali prawie 3000 dorosłych w średnim wieku bez nadciśnienia przez dziewięć lat. Pod koniec tego okresu badanie wykazało, że każdy jednopunktowy wzrost w siedmiu krokach zdrowego stylu życia zalecanych przez American Heart Association wiązał się z 6% niższym ryzykiem nadciśnienia.

Life's Simple 7: 7 kroków do obniżenia ciśnienia

Program 7 kroków proponowany przez American Heart Association nazwany Life's Simple 7 ocenia zdrowie serca poprzez cztery zachowania zdrowotne:

Utrzymywanie masy ciała mierzonej wskaźnikiem BMI na zdrowym poziomie między 18,5 a 24,9

Co najmniej 150 minut tygodniowo umiarkowanej aktywności fizycznej lub kombinacji umiarkowanej i energicznej lub 75 minut tygodniowo aktywności o dużej intensywności

Dieta zdrowa dla serca, pełna owoców i warzyw oraz uboga w sól, tłuszcz i cukier

Zaprzestanie (lub niezaczynanie) palenia papierosów.

Narzędzie AHA dodaje następnie trzy dodatkowe czynniki zdrowotne, aby uzyskać łączną metrykę:

Obecny poziom ciśnienia krwi – z nadzieją, że wynosi około 120/80, co jest normalne, lub 130/80, co jest uważane za podwyższone, ale jeszcze nie jest to nadciśnienie

Obecne poziomy cholesterolu – są obliczane na podstawie ogólnego ryzyka w połączeniu z takimi wskaźnikami, jak ciśnienie krwi, palenie tytoniu, cukrzyca i inne czynniki. „Jedynym prawdziwym obecnym progiem jest LDL na poziomie 190 mg / dl jako górna granica tego, co jest tolerowane przez ludzi bez wcześniejszej choroby układu krążenia” – napisał Plante.

Poziom cukru we krwi na czczo na poziomie 100 miligramów na decylitr lub poniżej, co jest uważane za normalne.

Plante powiedział, że każdy z siedmiu komponentów otrzymuje ocenę: słaby (zero punktów), pośredni (jeden punkt) i idealny (dwa punkty).

– Sumując punkty dla każdego z siedmiu składników miernika LS7, otrzymujemy wynik całkowity LS7, który waha się od 0 do 14. Im wyższy wynik, tym doskonalszy jest stan układu krążenia danej osoby – powiedział. Osiągnięcie któregokolwiek z tych siedmiu celów wiązało się z niższym ryzykiem wysokiego ciśnienia krwi. Sukces w każdym dodatkowym zachowaniu lub pomiarze powinien jeszcze bardziej obniżyć ryzyko.

– Osoby z wyższymi wynikami sumarycznymi LS7, które miały bardziej idealny stan układu krążenia, były mniej narażone na nadciśnienie 10 lat później w porównaniu z osobami z niższymi wynikami całkowitymi LS7 – powiedział Plante. – Zmiana o siedem punktów byłaby naprawdę wielką zmianą, wskazującą na ogromną poprawę zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Pomiary można wykonać pod adresem: https://mlc.heart.org/.

