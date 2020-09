Pamiętasz, w jakim wieku zaczęłaś miesiączkować? Od tego zależy zdrowie twojego serca

Jedno z nowych badań sugeruje, że wiek pierwszej miesiączki odgrywa ważną rolę w utrzymaniu i poprawie zdrowia układu sercowo-naczyniowego, chociaż istnieje wiele różnic wieku. Wyniki badań zostały opublikowane w Internecie w Menopause, czasopiśmie The North American Menopause Society (NAMS).

Ponieważ CVD jest główną przyczyną zgonów kobiet, wiele badań poświęca się zidentyfikowaniu sposobów poprawy zdrowia serca i zapobiegania poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym przez kobiety. Zdrowie układu sercowo-naczyniowego bierze pod uwagę takie czynniki, jak ciśnienie krwi, całkowity cholesterol i poziom glukozy, a także czynniki behawioralne, w tym palenie papierosów, wskaźnik masy ciała, aktywność fizyczna i dieta. Idealny stan układu krążenia wiąże się z niższym ryzykiem CVD, a także z innymi skutkami, takimi jak rak, zaburzenia poznawcze i depresja. Badania wykazały, że idealne zdrowie układu sercowo-naczyniowego występuje u 50% populacji USA w wieku 10 lat i spada do mniej niż 10% w wieku 50 lat.

Początki chorób serca

Niektóre postacie CVD mają swoje początki w dzieciństwie, co jest jednym z powodów, dla których wcześniej kojarzono je z wczesną pierwszą miesiączką. Do tej pory jednak niewiele, jeśli w ogóle jakiekolwiek, badań koncentrowało się na związku między wczesną pierwszą miesiączką (ogólnie definiowaną jako wystąpienie pierwszej miesiączki przed 12. rokiem życia) a ogólnym stanem układu sercowo-naczyniowego. To nowe badanie z udziałem ponad 20 000 kobiet nie tylko wykazało, że wzrost wieku podczas pierwszej miesiączki jest istotnie powiązany z poprawą zdrowia serca u kobiet, ale także, że istnieją znaczne różnice wiekowe w tym związku. W rzeczywistości istotne powiązania między wiekiem pierwszej miesiączki a idealnym stanem układu krążenia obserwowano tylko u młodych kobiet, podczas gdy u starszych kobiet udokumentowano niewielki związek. Sugeruje to, że wiek pierwszej miesiączki może być mniejszym czynnikiem prognostycznym zdrowia serca w miarę starzenia się kobiet.

Podobnie naukowcy odkryli, że ochronny wpływ późnej pierwszej miesiączki na zdrowie układu sercowo-naczyniowego był widoczny u kobiet w wieku od 25 do 44 lat, podczas gdy szkodliwe skutki wczesnej pierwszej miesiączki obserwowano tylko u osób w wieku od 25 do 34 lat. Konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć przyczynę tych zanikających skojarzeń.

Czytaj także:

Grypa miesiączkowa – co to jest i dlaczego spotyka niektóre kobiety?