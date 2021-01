6 korzyści zdrowotnych płynących z morsowania. Jak robić to bezpiecznie?

Zastanawiasz się, czy zacząć morsować? Korzyści z pływania z zimnej wodzie jest wiele: poprawa krążenia, lepsza odporność, czy redukcja stresu. Jednak taka praktyka wymaga dużo odwagi i zachowania szczególnych środków ostrożności.

Korzyści, jakie daje morsowanie

1. Morsowanie wzmacnia układ odpornościowy

Zimna woda pomaga zwiększyć liczbę białych krwinek, ponieważ organizm jest zmuszony reagować na zmieniające się warunki. Z biegiem czasu organizm lepiej mobilizuje swoje mechanizmy obronne. Jest powód, dla którego tak wiele morsów tak rzadko choruje. Wpływ zimnej wody na układ odpornościowy był szeroko badany.

2. Morsowanie przynosi endorfiny

Pływanie w zimnej wodzie jest formą ćwiczeń i udowodniono, że może wspomagać leczenie depresji. Wielu pływaków na wodach otwartych mówi o tym, jak ich hobby wpłynęło na ich zdrowie psychiczne. Samo ćwiczenie jest dobre dla organizmu, a spędzanie czasu nad wodą wiąże się z polepszeniem samopoczucia. Pływanie z innymi sprzyja poczuciu wspólnoty, a wykonanie trudnego zadania daje poczucie spełnienia.

3. Morsowanie poprawia krążenie

Morsowanie oddziałuje żyły, tętnice i naczynia włosowate. Wypycha krew na powierzchnię i spycha zimno w dół. Innymi słowy, pomaga to samoistnie ogrzać nasze kończyny. Wielokrotna ekspozycja na zimno przystosowuje nas do radzenia sobie z takimi warunkami i pomaga im lepiej radzić sobie podczas ostrych zim. Pory roku stają się mniej niebezpieczne dla zdrowia, zmniejsza się podatność na choroby.

4. Morsowanie zwiększa libido

Zimna woda była tradycyjnie postrzegana jako sposób na stłumienie popędów seksualnych. Jednak faktem jest, że morsowanie zwiększa libido. Kąpiel w zimnej wodzie zwiększa produkcję estrogenu i testosteronu, wpływając płodność i popęd seksualny. Korzyści ze zwiększonego libido obejmują większą pewność siebie, wyższą samoocenę i lepszy nastrój.

5. Morsowanie pomaga spalać więcej kalorii

Podczas zejścia do zimnej wody serce musi pompować szybciej, a organizm pracować ciężej, aby ogrzać całe ciało. Dlatego spalisz znacznie więcej kalorii niż pływając w cieplejszych warunkach. Pomysł, że picie zimnej wody zwiększa liczbę spalanych kalorii, może być mitem, ale zimna woda obniża temperaturę ciała do tego stopnia, że organizm faktycznie musi nadrabiać pracy. To nie przypadek, że regularnie morsujące osoby są na ogół szczuplejsze.

6. Morsowanie zmniejsza stres

Stres to zaraza współczesnego świata. Zmniejszenie stresu oznacza lepsze samopoczucie, większy optymizm i większą odporność. Wiele badań mówi nam o związku między zimną wodą a redukcją stresu. Pływacy w zimnych wodach są naturalnie spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. Są silniejsi w obliczu przeciwności.

Jak bezpiecznie pływać w zimnej wodzie?

Morsuj z innymi ludźmi. Znajdź najbliższą grupę w swojej okolicy.

Jeśli masz chorobę serca lub astmę, porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym.



Wybierz bezpieczne miejsce i upewnij się, że wiesz, jak wyjść z wody, zanim wejdziesz do środka.

Załóż piankę, jeśli czujesz się w niej bardziej komfortowo.

Zakładaj wełnianą czapkę na silikonowy czepek pływacki.

Zanurzaj się powoli. Na początku trudno będzie kontrolować oddech, więc najlepiej stopniowo przyzwyczaić się do zimna.

Po 15 do 20 minutach w wodzie ciało może zacząć sztywnieć. Jeśli utrudni ci to pozostanie w wodzie, wyjdź na powierzchnię.

Po wyjściu załóż ciepłe ubranie, wypij gorący napój i poczekaj, aż się rozgrzejesz, zanim pojedziesz do domu.

