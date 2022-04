Co zrobić w przypadku zatrucia? Na pewno nie wywołuj wymiotów

Jeśli podejrzewasz, że mogło dojść do zatrucia, natychmiast zadzwoń pod numer 112 lub zawieź chorego na SOR. Nigdy nie czekaj, aż pojawią się pierwsze objawy.

Jakie substancje mogą wywołać zatrucie?

Przypadki zatrucia w domu są najczęściej spowodowane przez chemię gospodarczą, narkotyki, alkohol, tytoń, trujące grzyby oraz rośliny. Żadnego zatrucia nie należy bagatelizować.

Czy wywoływać wymioty i podać węgiel leczniczy?

Nigdy nie wywołuj wymiotów bez uprzedniego skontaktowania się z operatorem numeru 112 lub lekarzem. Wymioty mogą pogorszyć stan zdrowia osoby, która się zatruła.

W domowej apteczce warto mieć zawsze węgiel leczniczy (węgiel aktywny). Jest dostępny do kupienia bez recepty w aptekach. Czasami zaleca się podanie węgla osobie zatrutej. Węgiel wiąże się z wieloma substancjami, w tym z większością leków, fungicydów i herbicydów. Dzięki temu może zmniejszyć ilość toksycznej substancji, która dostaje się do organizmu. Po zatruciu nigdy jednak nie zażywaj go bez uprzedniej rozmowy z operatorem numeru 112 lub lekarzem.

Jak unikać zatrucia?

Warto wprowadzić kilka zasad, żeby dom stał się bezpieczniejszym miejscem:

trzymaj chemikalia (np. detergenty, kapsułki do prania, tabletki do zmywarki) w miejscu niedostępnym dla dzieci,

nie przelewaj toksycznych płynów (benzyna, nafta, rozpuszczalnik) do butelek po napojach lub sokach,

miej oko na podpałkę w płynie podczas grillowania,

odłóż puszki lakieru ciężkiego natychmiast po malowaniu,

upewnij się, że dziecko nie sięgnie do papierosów lub alkoholu,

nie kładź lamp z olejem lampowym w zasięgu dziecka (np. na stoliku kawowym),

usuń z domu trujące rośliny doniczkowe,

pilnuj małe dziecko, kiedy jest poza domem, żeby nie brało do buzi dzikich jagód czy grzybów,

leki przechowuj w oryginalnym opakowaniu w szafce, a te, które muszą być zimne, wysoko w lodówce.

Kolorowe syropy czy tabletki nie tylko dobrze smakują, ale też dobrze wyglądają. Są szczególnie atrakcyjne dla małych dzieci, które chętnie po nie sięgną. Gdy masz gości lub jesteś w gościach, miej na uwadze, że krewni czy znajomi mogą inaczej przechowywać leki, np. na stoliku nocnym. Ostrożność w przypadku zapobiegania zatruciom dotyczy głównie małych dzieci, które dopiero odkrywają świat i mogą wkładać różne rzeczy do ust. Rozmawiaj z nimi i edukuj, chociażby na temat trujących roślin.

