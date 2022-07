Jak zadbać o siebie latem? 7 prostych zasad dla każdego

Niezależnie od tego czy jedziesz na długie wakacje czy lato spędzasz w pracy, warto znaleźć czas, aby zadbać o swoje zdrowie. Zarówno o ciało, jak i umysł, bo przecież one zawsze idą w parze.

Poznaj 7 punktów, jak zadbać o siebie latem

Wdrożenie ich w życie nie wymaga wielkich wyrzeczeń. Raczej odrobiny samozaparcia i chęci dobrych zmian. Bo tak naprawdę każda z tych rzeczy nie tylko pozytywnie wpłynie na twoje zdrowie, ale sama z siebie może być po prostu przyjemnością.

Odżywiaj się zdrowo



Lato to najpiękniejsza pora roku na talerzu i korzystaj z tego, ile się da! Świeże warzywa sezonowe i owoce powinny stanowić ważną część letniej diety. Niech będzie kolorowo, smacznie, zdrowo i lekko! Nie zapominaj o tym, aby pić więcej, niż zwykle – szczególnie w upalne dni.



Wysypiaj się



Zadbaj o dobry sen. Latem możesz spać przy otwartych oknach (zabezpiecz je moskitierą). Odpowiednia ilość snu to dobre samopoczucie, lepszy wygląd i lepsze zdrowie.



Wypoczywaj



Nie chodzi tylko o urlop. Znajdź czas na odpoczynek od pracy w każdym tygodniu i poświęć ten czas na to, co lubisz. Może to być czytanie książki, wypad do kina, lenistwo na plaży albo wycieczka za miasto. Warto podczas odpoczynku zrobić sobie „oflajn” i odciąć się na choć kilka godzin od sieci.



Bądź aktywny



Lato to wręcz nieograniczone możliwości na aktywne spędzanie czasu. Może w te wakacje spróbujesz czegoś nowego? Latem warto postawić na wędrówki, rowery, ale też wodne aktywności. Odpowiednia ilość ruchu to sprawne, zdrowsze ciało, lepszy nastrój i wypoczęty umysł.



Nie zapominaj o przyjemnościach



Zrób coś tylko dla siebie. Coś, na co masz ochotę, co sprawi ci wyjątkową przyjemność. Może to być spacer w letnim deszczu, mogą to być lody z ulubionej lodziarni (bo nie chodzi o to, żeby restrykcyjnie trzymać się zdrowej diety).



Poświęć więcej czasu na pielęgnację



Dbaj o skórę i włosy, to szczególnie ważne latem, kiedy są narażone na szkodliwe działanie słońca. Rób peelingi, nawilżaj skórę, rób masaże głowy i nakładaj odżywcze maski. Jeśli masz taką możliwość, skorzystaj z oferty salonu SPA lub kosmetyczki.



Spędzaj czas z bliskimi



Czas jest zbyt cenny, aby marnować go na bycie z ludźmi, w których towarzystwie nie czujesz się dobrze. Dbanie o zdrowie psychiczne to także stawianie granic i stanowcza odmowa, jeśli nie masz ochoty na czyjeś towarzystwo. Wolny czas spędzaj z tymi, na których naprawdę ci zależy. To doda ci energii!

Dlaczego latem warto szczególnie dbać o zdrowie?

Lato to czas, kiedy zwykle mamy więcej energii, dni są dłuższe i więcej można zrobić. Warto ten czas wykorzystać, aby zrobić coś dla siebie. Zdrowe nawyki, takie jak odpowiednia dieta i regularna aktywność zaprocentują w okresie jesiennej pluchy, kiedy dobra odporność będzie szczególnie potrzebna. Znalezienie odpowiednich proporcji między pracą a wypoczynkiem i czasem dla siebie i bliskich jest równie istotne.

Lato to także szereg pokus, które niekoniecznie są dobre dla zdrowia i urody. Nie chodzi o to, aby zupełnie rezygnować z tego typu atrakcji czy przyjemności, ale dawkować je sobie z umiarem. To wyprawy na lody czy gofry z bitą śmietaną, smażona ryba z frytkami na obiad czy przyjęcia z grillowaną karkówką w roli głównej. Są jednak rzeczy, które nie są warte ryzyka – to chociażby wystawianie skóry na słońce bez żadnej ochrony, ale też wodne aktywności w miejscach do tego niedozwolonych.

