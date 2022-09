Przyciągasz komary? Być może wpływa na to twoja dieta

Ugryzienia komarów są w stanie popsuć nawet najmilszy wieczór w plenerze. Jeśli komary często cię atakują, nie wynika to z twojej grupy krwi, jak się powszechnie uważa. Okazuje się jednak, że może to być zależne od uwalnianych przez nas substancji zapachowych, a także od... diety.

Ugryzienia komarów a zapachy

Tym, co przyciąga komary, jest dwutlenek węgla. Osoby dorosłe wydychają większe ilości dwutlenku węgla niż dzieci, dlatego to one częściej są narażone na ugryzienia. Istotna jest również nasza naturalna woń, którą wydziela spocone ciało. Być może nasz zapach jest bardziej intensywny niż innych osób, dlatego mocniej przyciąga komary. Owady te częściej gryzą też kobiety w ciąży i osoby o większej masie ciała.

Ugryzienia komarów a dieta

Okazuje się także, że ugryzienia komarów są związane z mikrobiomem skóry. Każdy z nas ma inny mikrobiom, który zasiedlają miliardy różnych bakterii. Mikrobiom kształtuje się przez całe życie, a na to, jakie bakterie w nim bytują, wpływa dieta, tryb życia czy przebyte choroby.

Na mikrobiom skóry w dużej mierze wpływa sposób odżywiania, dlatego to poniekąd od diety może zależeć, czy komary będą nas gryzły bardziej niż innych ludzi.

Dieta a mikrobiom skóry

Z badań wynika, że na mikrobiom skóry może mocno wpływać kofeina, dlatego osoby, które często sięgają po małą czarną i piją ją regularnie, mogą być narażone na ugryzienia owadów niż osoby, które nie przepadają za kawą. Z czego to wynika? Kofeina poprawia metabolizm i lekko podnosi temperaturę ciała, a to może przyciągać komary.

Podobnie działa alkohol. Piwo, kolorowe drinki czy inne napoje alkoholowe mogą również podnosić temperaturę ciała, przez co zwiększają atrakcyjność danej osoby dla owadów.

Czytaj też:

Jak zrobić domowy środek na komary? Zawiera tylko naturalne składniki