To co robisz w nocy ma wpływ na ciśnienie krwi. Sprawdź, czego się wystrzegać

Eksperci sugerują, że aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo, potrzebujemy, co najmniej 7 do 8 godzin snu każdej nocy. Mniej niż 6 godzin snu znacząco podnosi ryzyko wystąpienia stresu, wahań nastroju i zaburzeń równowagi hormonalnej. Badania wskazują, że sen ma również wpływ na ciśnienie krwi. Stwierdzono, że brak dostatecznej ilości snu powoduje wzrost poziomu ciśnienia krwi a także zaburzenia metaboliczne, co bezpośrednio pogarsza zdrowie serca.

Bezdech senny

Bezdech senny to jedno z zaburzeń, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Już samo nagłe odcięcie dopływu tlenu jest niebezpieczne. Chorzy jednak najczęściej cierpią z powodu niewyspania i zmęczenia, ponieważ doświadczają nawet kilkuset wybudzeń w trakcie jednej nocy. Badania wskazują, że u osób zmagających się z zaburzeniami snu często występuje nadciśnienie. Bezdech senny najczęściej występuje wśród mężczyzn, zdarza się jednak także u kobiet.

Problemy seksualne

Mężczyzna, który ma problemy ze snem, odpoczynkiem i regeneracją organizmu może doświadczać spadku poziomu testosteronu, co przekłada się na jego libido. Stwierdzono, że chroniczne zmęczenie odbiera chęci na współżycie.

Chrapanie

Okazuje się, że chrapie nawet co 10. człowiek, jednak zdecydowaną większość osób chrapiących stanowią mężczyźni. Chrapanie często ma związek z normalną fizjologią i wtedy nie zagraża zdrowiu, jednak w niektórych przypadkach może świadczyć o mniej lub bardziej poważnych schorzeniach. Jak wskazują badania, chrapanie może być powiązane z nadciśnieniem tętniczym.

Prawidłowe normy ciśnienia

Nadciśnienie staje się coraz powszechniejszym problemem. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że zmaga się z podwyższonym ciśnieniem krwi. Prawidłowy poziom ciśnienia tętniczego krwi wynosi maksymalnie do 120/80. Może zdarzyć się, że będzie ono wyższe i wynosić do 129 w ciśnieniu skurczowym i do 84 w rozkurczowym – nie ma wówczas jeszcze powodów do obaw, ponieważ to nadal są prawidłowe wartości. Wartości ciśnienia z przedziału 130-139 w ciśnieniu skurczowym i 85-89 w rozkurczowym uznawane są za wysokie ciśnienie i problem należy skonsultować z lekarzem.

