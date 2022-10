Jak schudnąć podczas snu? Oto 7 skutecznych sztuczek

Zapytaj eksperta lub... kogokolwiek, a zgodzą się, że nie ma sekretnej szybkiej ścieżki do długoterminowej utraty wagi. Wymaga to konsekwencji, poświęcenia i wiary w siebie. Każda dobra decyzja i nawyki, które wprowadzasz, to inwestycja w zdrowy styl życia i zdrową wagę na dłuższą metę. Wszystko to jest możliwe dzięki inteligentnemu podejściu.

Jak skutecznie schudnąć?

– Jeśli chcesz schudnąć, właściwe przygotowanie jest absolutnie kluczowe – mówi Gabrielle Desmarais, trenerka terapii żywieniowej. – Wymaga to zaangażowania i konsekwencji, a jeśli nie masz jasnych wytycznych dotyczących tego, co robić i jak się przygotować, utrata wagi może stać się zagmatwana i wyczerpująca.

Zrównoważone nocne nawyki mogą być świetnym wprowadzeniem do odchudzania, ponieważ sprawiają, że wraz z pobudką stajesz się wolny od stresu. Kiedy stres jest chroniczny i długotrwały (np. gdy mamy z nim do czynienia na co dzień), może bezpośrednio wpływać na nasze zdrowie. Na przykład nasza odpowiedź immunologiczna jest utrudniona i możemy chcieć spożywać większe ilości pokarmów poprawiających nastrój, co może prowadzić do przyrostu masy ciała. Negatywnie wpływa to również na trawienie i układ sercowo-naczyniowy.

Odchudzanie podczas snu – 7 porad

Spróbuj zakończyć wieczór, przygotowując się na poranny sukces. Skorzystaj z tych prostych nocnych trików, które zajmują mniej niż 15 minut:

1. Prowadź dziennik żywności

Dzięki zapisywaniu, co planujesz zjeść następnego dnia, zyskujesz „mapę” dotyczącą tego, co ma nadejść Może to być niezwykle pomocne dla osób żyjących ciągle w ruchu lub dla osób, które po prostu uwielbiają mieć makrobiotyczny pogląd na swój harmonogram. Ułatwia to również rejestrowanie jedzenia w ciągu dnia za pomocą aplikacji, ponieważ będzie mniej prawdopodobne, że zapomnisz.



2. Przygotuj proste śniadanie z wyprzedzeniem

Zamiast pomijać śniadanie i przejadać się przy następnym posiłku, istnieje mnóstwo zdrowych opcji, które można łatwo przygotować z wyprzedzeniem - nawet przed snem. Na przykład nocna owsianka to świetny sposób na przygotowanie dużej porcji jedzenia. Owies jest doskonałym źródłem rozpuszczalnego błonnika, który pomaga czuć się bardziej sytym po jedzeniu i mniej głodnym w porze lunchu. Z biegiem czasu większe uczucie sytości może oznaczać mniejszą ilość spożywanych kalorii, co pomaga w odchudzaniu i utrzymaniu wagi.



3. Zaplanuj swoje stylizacje

Jeśli często naciskasz przycisk drzemki lub zawsze czujesz się w pośpiechu rano, wybieranie ubrań do biura i trening może być dodatkową przeszkodą. Aby nie zapomnieć o czymś i zapewnić sobie „płynniejszy” poranek, zaplanuj swój strój poprzedniego wieczoru. Wybór ubrań, w których po treningu będziesz się dobrze czuć, doda ci motywacji.



4. Zrelaksuj się... aktywnie

Pod koniec dnia nasze umysły i ciała są wyczerpane wydarzeniami i stresorami tego dnia. Ponieważ następnego dnia prawdopodobnie będzie więcej czynników stresogennych, ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na wyciszenie. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasze ciała reagują fizycznie i musimy celowo zrobić coś, aby je rozluźnić. Wybierz np. spacer. Wywoła w organizmie reakcję relaksacyjną i może pomóc nam rozpocząć następny dzień wypoczętym i gotowym na wszystko. Wypróbuj też inną formę: kilka brzuszków, pompek, podnoszenia lekkich ciężarów lub podciągnięć w ciągu 10 minut, aby pomóc w osiągnięciu długoterminowych celów związanych z utratą wagi. Nie rób tego jednak tuż przed snem, ponieważ może to spowodować, że trudniej będzie ci zasnąć.



5. Nawadniaj swój organizm

Niezależnie od tego, czy jest to kawa, herbata czy woda, ważne jest, aby upewnić się, że jesteś dobrze nawodniony. Ustaw ekspres do kawy lub napełnij czajnik, aby rano po prostu podgrzać wodę. Napełnij butelkę wodą i przechowuj ją w lodówce, aby rano była gotowa do picia. Nawodnienie pomaga w optymalnym funkcjonowaniu organizmu... co pomaga w utracie wagi.



6. Pij „herbatę cayenne”

Pieprz cayenne to naturalne zioło, które według niektórych badań może pomóc w odchudzaniu, zwiększając uczucie sytości i ograniczając apetyt. Działa w celu zwiększenia utraty wagi poprzez stopniowe zwiększanie ilości ciepła wytwarzanego przez organizm, co prowadzi do wzrostu liczby spalanych kalorii. Nazywa się to „termogenezą wywołaną dietą, która podnosi metabolizm”. Spróbuj dodać 1/2 łyżeczki cayenne do gorącej wody z odrobiną startego imbiru i odrobiną miodu, aby stworzyć słodko-pikantną herbatę na noc.



7. Zaplanuj lunch i przekąski

Jeśli przygotowałeś posiłek w weekend, nie powinno to zająć dużo czasu, bo możesz wykorzystać resztki i spakować je noc wcześniej. Może to obejmować wstępnie pokrojone warzywa na sałatkę lub przygotowanie sałatki z dowolnym białkiem, pełnoziarnistymi grzankami i warzywami, które masz pod ręką. Przekąski mogą również wpływać na zdrowy plan żywieniowy lub go niszczyć. Wcześniejszego wieczoru pokrój owoce i warzywa, a następnie umieść je w pojemnikach na wynos lub jednorazowych torebkach plastikowych. Możesz również zapakować zindywidualizowane porcje żywności, które można łatwo przenieść.Czytaj też:

