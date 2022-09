Jak zasnąć przy nerwicy? Są skuteczne sposoby na pozbycie się lęków

Nerwica i zaburzenia lękowe mogą prowadzić do problemów z zasypianiem, a także do pogorszenia jakości snu. To może znacznie utrudniać codzienność, a nawet prowadzić do lęku przed położeniem się do łóżka. Jak sobie poradzić z zasypianiem przy nerwicy?

Dlaczego boję się spać?

Nerwica lękowa to zaburzenie psychiczne, które wywołuje wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Prowadzi nie tylko do silnego odczuwania lęków, ale również przyczynia się do występowania bólów brzucha, bólów głowy, drżenia rąk, kołatania serca, wzmożonego napięcia mięśni, suchości w ustach i częstego oddawania moczu.

Przy nerwicy lękowej bardzo często występują problemy ze snem. Niepokój stale towarzyszący osobie cierpiącej na zaburzenia psychiczne powoduje problemy z zasypianiem. Chory może bać się położyć do łóżka, ponieważ zaczyna wtedy wyobrażać sobie różne rzeczy. Wizje najczęściej są katastroficzne lub paraliżujące, związane z chorobami w rodzinie czy z utratą najbliższych. Przed snem mogą również w ciele kumulować się napięcia z całego dnia, które napędzają produkcję hormonów stresu, co utrudnia zaśnięcie.

Jak poradzić sobie z zasypianiem przy nerwicy?

Osoby cierpiące na nerwicę, powinny starać się zwalczyć stres i lęki. Bardzo ważne jest, by wieczorem maksymalnie wyciszać układ nerwowy i rezygnować z pobudzających bodźców. Czas przed snem to pora na to, by łagodnie wyciszyć organizm: wziąć rozluźniającą kąpiel, skorzystać z medytacji, posłuchać relaksacyjnej muzyki, sięgnąć po dobrą książkę. Na pewno nie jest dobrym pomysłem włączanie filmów czy seriali, które mogą nadmiernie pobudzić organizm.

Osoby cierpiące na lęki powinny zadbać także o aktywność fizyczną. Ruch dotlenia organizm, ale też łagodzi stres i zwalcza napięcia. Wieczorny spacer czy joga mogą znacznie wyciszyć układ nerwowy i zredukować lęki, co przełoży się na zmniejszenie trudności z zasypianiem.

Nerwica lękowa, która prowadzi do bezsenności, wymaga podjęcia terapii u psychiatry. Warto o tym pamiętać i w sytuacji, w której nie będziemy w stanie zapanować nad lękami nas ogarniającymi, zgłosić się na terapię.

