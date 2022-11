Zrób rano te 3 rzeczy, a będziesz miał więcej energii

Brak energii i siły o problem, który dotyczy wielu z nas. Jeśli masz kłopot z tym, by rano wstać, ustawiasz kolejne drzemki w telefonie, a gdy w końcu podniesiesz się z łóżka, czujesz, że masz trudności z koncentracją, zmień swoje poranne nawyki! Wystarczy wprowadzić kilka zmian, by szybko zauważyć różnicę i wyraźnie poczuć się lepiej. Jakich?

1. Przestań pić kawę po przebudzeniu

To może być zaskakujące, ale kawa wypita o poranku nie działa najlepiej na organizm. Nie tylko może podrażniać żołądek, ale też wywoływać uczucie rozbicia i senności w godzinach popołudniowych. Jak zalecają specjaliści, do śniadania lepiej jest wypić ciepły napój, który nie podrażni układu trawiennego. Herbata ziołowa lub w sezonie zimowym napój z dodatkiem imbiru i miodu rozgrzeje organizm i doda mu siły. Kawę z kolei najlepiej jest wypić około godziny po przebudzeniu, wtedy doda nam energii i będzie lepiej działać.

2. Zjedz sycące śniadanie

Kluczem do dobrego samopoczucia jest sycące i wartościowe śniadanie. Najlepiej, by było ono białkowo-tłuszczowe. Omlet z pomidorami i awokado, tost pełnoziarnisty z jajkiem i warzywa lub owsianka z miodem i świeżymi owocami to pomysł na wartościowe i sycące posiłki, które dodadzą nam energii. Zawierają one węglowodany, które stopniowo uwalniają się w organizmie, dzięki czemu na długo zapewniają uczucie sytości.

3. Pogimnastykuj się

Nic nie działa tak dobrze na ciało i umysł jak poranna gimnastyka! Jeśli chcesz dodać sobie energii, postaraj znaleźć się choć 5 minut rano, by porozciągać się i pogimnastykować. W sezonie letnim można to robić przy otwartym oknie, by jeszcze mocniej dotlenić organizm. W sezonie zimowym dynamiczne poranne ćwiczenia sprawdzą się równie dobrze i skutecznie nas obudzą.

Jakie ćwiczenia warto wykonywać? Dobrze działa rozciąganie, skłony, skręty tułowia, wykroki. Poprawiają one koncentrację, pobudzają krążenie i dodają energii. Ci, którzy mają więcej czasu o poranku, mogą wykonywać również przysiady czy pompki.

