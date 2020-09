W jakiej kolejności nakładać na twarz kosmetyki rano i wieczorem?

Poradnik opracowała Agnieszka Pocztarska, znana w sieci z prowadzenia bloga Czytamy Etykiety. Tym razem postanowiła odpowiedzieć na swoim instagramowym koncie na często zadawane jej pytania: jak często używać konkretnych kosmetyków i w jakiej kolejności to robić?

W jakiej kolejności nakładać kosmetyki?

1. Oczyszczanie

Poranek, jak zaznacza Czytamy Etykiety, zaczynamy od oczyszczenia twarzy żelem lub pianką, które pomogą usunąć pozostałości kosmetyków zastosowanych wieczorem, a także zmyć z twarzy drobiny kurzu, martwy naskórek, pozostałości sebum. Jeśli na co dzień nie robisz sobie makijażu, możesz nawet na tym etapie zakończyć poranną toaletę.

Wieczorem postępujemy podobnie – również musimy najpierw oczyścić twarz. Jednak przed oczyszczaniem trzeba wykonać delikatny demakijaż za pomocą płynu micelarnego, mleczka lub płynu dwufazowego do demakijażu.

2. Tonizowanie

Tonizowanie za pomocą hydrolatu bądź toniku jest konieczne przed przystąpieniem do kolejnej fazy pielęgnacji. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie kosmetyku bez alkoholu i dodatku substancji myjących, które mogą zaszkodzić szczególnie wrażliwym cerom. Tonizowanie wykonujemy i rano, i wieczorem. Jeśli używasz kremu pod oczy, nałóż go od razu po tonizowaniu.

3. Kremuj

Kremowanie stanowi ukoronowanie pielęgnacji. Kremy nawilżają i odżywiają skórę, redukują widoczność zmarszczek. Można zaopatrzyć się, dla bardziej trafionej pielęgnacji, w kremy na dzień i na noc, ale nie jest to konieczne. Jeden krem na cały dzień również będzie odpowiedni.

4. Ochroń przed słońcem

Tak, ochrona przeciwsłoneczna jest ważna przez cały rok. Krem z filtrem, jak zaznacza Agnieszka Pocztarska, trzeba rano nałożyć obficie i równomiernie nie tylko na twarz, ale i na szyję oraz dekolt, o których często zapominamy.

Jak często używać kosmetyków?

Kosmetyki do pielęgnacji: żele, toniki, kremy powinny być stosowane codziennie. Natomiast raz na kilka dni warto użyć serum, które upora się z wysuszeniem skóry. Z kolei raz w tygodniu to odpowiednia częstotliwość dla wykonywania peelingów mechanicznych bądź enzymatycznych. Maseczkę odżywczą bądź oczyszczającą także stosuje się raz na tydzień, a co jakiś czas, kiedy stwierdzisz, że jest to twojej skórze potrzebne, zastosuj minimalizm pielęgnacyjny. Polega on jedynie na oczyszczaniu i tonizowaniu skóry oraz stosowaniu lekkiego kremu.