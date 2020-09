Peeling enzymatyczny a peeling kwasowy – który jest lepszy dla skóry?

Prawdopodobnie wiesz, że regularne złuszczanie jest kluczowe dla zdrowej i gładkiej cery. Ale istnieje pewien spór, który dzieli nawet najbardziej doświadczonych fanów piękna. Enzymy kontra kwasy: Który peeling jest lepszy dla skóry?

Enzymy a kwasy: jaka jest różnica?

Chociaż oba peelingi złuszczają cerę na poziomie chemicznym, robią to na nieco inne sposoby. Enzymy to maleńkie cząsteczki występujące w owocach (np. w dyniach, wiśniach i papai), które rozkładają keratynę – czyli białko w martwych komórkach skóry. Pozbywają się martwych komórek naskórka na powierzchni skóry, ale nie sprzyjają wymianie na komórki żywe. Pomyśl o enzymach jako o zrzucaniu już martwej skóry i wygładzaniu jej – to właśnie jest jego istotą.

Kwasy wnikają głębiej w skórę i przyspieszają odnowę wszystkich komórek skóry, nie tylko martwego naskórka. „Kwasy fizycznie poruszają komórki skóry (co może powodować rzeczywiste złuszczanie się skóry), co pozwala na generowanie nowych komórek skóry” – mówi kosmetyczka Lisa Guidi z Erase Spa. Chociaż znajdują się również w naturalnych produktach pochodzenia roślinnego (cytryna, ocet jabłkowy itp.), kwasy dają nieco intensywniejsze złuszczanie niż przeciętny enzym owocowy.

„Wyobraź sobie, że między komórkami skóry jest klej, który utrzymuje ją razem – wyjaśnia dermatolog Melynda Barnes, dyrektor kliniczny Rory – Enzymy rozkładają ten klej (białko keratynowe), co pozwala na usunięcie lub złuszczenie martwych komórek naskórka”. Kwasy także „działają poprzez wywoływanie śmierci komórkowej w starszych komórkach skóry i promowanie wzrostu nowych komórek. W rezultacie starsze komórki odpadają, a ich miejsce zajmują nowsze komórki”.

Czy peeling enzymatyczny jest bezpieczny?

Enzymy są delikatniejsze dla skóry, ponieważ nie wnikają tak głęboko w pory. Jeśli masz wrażliwą skórę, trzymaj się schematu złuszczającego, który zawiera tylko enzymy. „Enzymy świetnie sprawdzają się w przypadku wrażliwej skóry, ponieważ działają w celu rozbicia białek znajdujących się w martwych komórkach skóry, ale nie powodują śmierci komórek, jak to robią kwasy” – wyjaśnia Melynda Barnes.

Nie oznacza to, że tylko osoby o wrażliwej skórze mogą skorzystać z enzymów; enzymy i kwasy są często używane razem w produktach do złuszczania o podwójnym podejściu. Enzymy działają w przypadku większości typów skóry, zwłaszcza skóry trądzikowej, tłustej i mieszanej.

Czy peeling kwasowy jest bezpieczny?

Peeling kwasowy nieco ciężej jest dopasować do typu skóry. Być może będziesz musiała wypróbować kilka rodzajów kwasu, aby znaleźć taki, który odpowiada twoim potrzebom w zakresie pielęgnacji. Jednak proces ten może być drażniący dla osób o bardzo wrażliwej skórze. Kwasy są bardziej rozbudowaną rodziną substancji, z wieloma opcjami dla różnych typów skóry. Najlepiej wybrać się do kosmetyczki, która profesjonalnie dopasuje typ kwasu do rodzaju skóry. Samodzielne testowanie kwasów, ze względu na ich mocne działanie może być niebezpieczne.

