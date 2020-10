10 mitów o starzeniu się skóry. Które z nich są szczególnie szkodliwe?

Mikrodermabrazje, peelingi, kremy przeciwzmarszczkowe – używamy ich, by możliwie jak najbardziej opóźnić procesy starzenia się skóry. Jednak branża anti-ageing pełna jest sprzecznych rozwiązań, różnych porad. Najważniejsze związane z nią kwestie postanowili więc wyjaśnić specjaliści – lekarze chirurdzy i dermatolodzy.

10 mitów związanych ze starzeniem się skóry

1. Zmarszczki pojawiają się jako pierwsze

Wcale nie. Zazwyczaj zaczynamy martwić się starzeniem skóry, gdy dojrzymy na niej pierwsze zmarszczki, jednak inne objawy wskazują na to wcześniej. Chodzi o zmiany wiotkości skóry (stopniowo staje się ona mniej wiotka), występują również drobne przebarwienia. Skóra pod oczami wydaje się zapadnięta, pojawiają się też pod nimi cienie, a także delikatne fałdki wokół ust. Te objawy występują już u osób po 20. roku życia, więc tak naprawdę nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć pielęgnację przeciwstarzeniową.

2. Starzenie się zależy od twoich genów

To, że u czyjejś mamy czy czyjegoś taty szybko pojawiły się zmarszczki nie oznacza, że dana osoba jest na nie skazana. Owszem, geny mają znaczenie, ale oprócz czynników wewnętrznych są i zewnętrzne. Ważne jest m. in. to, jak często wystawiamy skórę na działanie słońca, czy mieszkamy w okolicy, w której jesienią i zimą zalega dużo smogu. Nawet ktoś z dobrymi genami może zestarzeć się szybko pod wpływem działania tych czynników zewnętrznych.

3. Peelingi chemiczne są szkodliwe

Mogą być, zwłaszcza jeśli są wykonywane według przestarzałych procedur, ale nie muszą. Dzisiejsze peelingi chemiczne często są łagodniejsze od swoich pierwowzorów i nie powodują na skórze żadnych szkód. Przed chęcią skorzystania z takiego zabiegu trzeba jednak wybrać sprawdzonego specjalistę i skonsultować z nim, czy peeling chemiczny na pewno przyniesie efekty u osób z twoim rodzajem cery.

4. Kremy z filtrem należy stosować tylko wtedy, gdy świeci słońce

Należy je stosować przez cały rok. Na skórę działają bowiem dwa rodzaje promieniowania UV: UVA i UVB. I o ile szyby samochodowe czy te w domu potrafią chronić przed promieniowaniem UVB, nie chronią przed UVA, które jest odpowiedzialne za przyspieszenie procesu starzenia się skóry i powoduje zmarszczki i plamy słoneczne.

5. Rezultaty pielęgnacji przeciwstarzeniowej powinny być widoczne od razu

Większość zabiegów i kosmetyków nie przynosi efektów od razu. Trzeba na nie poczekać co najmniej miesiąc. Efekty nie będą też widoczne, jeśli ktoś stosuje dane kosmetyki czy zabiegi od czasu do czasu, a nie regularnie. Zapobieganie starzeniu się skóry poprzez jej pielęgnację to nie sprint, a maraton. Zabiegami, które dają efekty najszybciej są: mezoterapia, peeling chemiczny, a także stosowanie kwasu hialuronowego.

6. To, co droższe jest lepsze

W przypadku znanych marek wysokie ceny często są efektem właśnie ich budowanej przez lata rozpoznawalności. Nie muszą wcale odzwierciedlać skuteczności danych produktów. Najważniejszy jest ich skład, a nie firma, która wprowadziła je na rynek. Korzystanie przez lata z niedrogich kremów nawilżających i kremów z filtrem będzie skuteczniejsze niż zdecydowanie się na drogi zabieg w późniejszym wieku.

7. Pielęgnacja na noc jest ważniejsza niż ta na dzień

Wieczorem często sięgamy po cały arsenał kosmetyków pielęgnacyjnych, na pewno bogatszy niż rano. Jednak pielęgnacja o każdej porze dnia jest równie ważna – rano chcemy się jednak bardziej ochronić, dlatego stosujemy m. in. kremy z filtrem, a wieczorem zależy nam na dokładnym oczyszczeniu twarzy.

8. Retinol trzeba stosować codziennie

Retinol wspomaga produkcję kolagenu, który odpowiada za jędrność i elastyczność skóry, dlatego zawiera go wiele kosmetyków przeciwstarzeniowych. Owszem, warto go stosować codziennie, ale nie w pierwszych dwóch tygodniach kuracji, kiedy skóra przyzwyczaja się dopiero do tego składnika. Wtedy warto używać retinolu co dwa dni i sprawdzić, jak cera na niego reaguje. Jeśli jednak częste dawkowanie nadal będzie podrażniało skórę, można jeszcze bardziej zminimalizować stosowanie retinolu bądź z niego zrezygnować.

9. Należy pić osiem szklanek wody dziennie

Choć to popularne przekonanie, nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, że właśnie taka jej spożywana ilość jest dla wszystkich optymalna. To raczej kwestia indywidualna, którą warto skonsultować z dietetykiem. Bez wątpienia woda jest bardzo ważnym elementem dla zdrowego funkcjonowania organizmu, jednak spożywanie jej w zbyt dużych ilościach może prowadzić do hiponatremii, czyli zbyt niskiego stężenia sodu w organizmie.

10. Jeśli boli, to działa

Jeśli odczuwasz pieczenie skóry po zastosowaniu konkretnego kosmetyku, nie oznacza to, że jest on efektywny, a wręcz przeciwnie – że podrażnił skórę i zaburzył jej pH na skutek stosowania zbyt silnego produktu. A osłabiona skóra łatwiej się starzeje. Dobieraj więc produkty, które są jak najlepsze dla ciebie.