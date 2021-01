4 sposoby na szybkie zrobienie loków bez pomocy fryzjera

Zanim jednak przystąpisz do robienia loków, pamiętaj, by zabezpieczyć swoje włosy przed skutkiem działania temperatury z lokówki czy prostownicy (bo i za jej pomocą można zakręcić włosy) za pomocą kosmetyków termoochronnych. Ważne również, by przed kręceniem dokładnie rozczesać pojedyncze pasma.

Dostosuj także temperaturę prostownicy/lokówki do twojego rodzaju włosów:

włosy cienkie lub zniszczone – temperatura od 130℃ do 160℃

włosy normalne – od 160℃ do 180℃

włosy grube i silne – od 180℃ do 200℃

Pamiętaj również, by nie zaczynać stylizacji włosów, które są jeszcze gorące od lokówki czy prostownicy, odczekaj chwilę.

1. Jak zrobić loki za pomocą lokówki?

Robienie loków za pomocą lokówki nie jest trudne. Wystarczy zaplatać wokół urządzenia, na całej jego długości, pojedyncze pasma włosów. Po nakręceniu pukli na lokówkę należy odczekać kilka chwil, a następnie wysunąć je z urządzenia, już w wersji pokręconej. Kolejne ruchy trzeba wykonywać energicznie, by włosy nie były poddane działaniu gorąca zbyt długo. Zawsze należy też pozwolić włosom ostygnąć przed dalszą stylizacją.

2. Jak zrobić loki za pomocą prostownicy?

Wystarczy ujmować kolejne pasma włosów przy użyciu urządzenia u ich nasady, a następnie okręcić dwa lub trzy razy urządzenie wokół nich i przeciągać urządzenie ku dołowi, w końcu wypuszczając skręcone już włosy.

3. Jak zrobić loki za pomocą podgrzewanych wałków?

Suche i rozczesane włosy podziel na pasma. Zawiń kolejno każde z nich wokół wałka, zaczynając od końcówek i powoli owijając pasma ku czubkowi głowy. Przed zdjęciem wałków pozwól im ostygnąć.

4. Jak zrobić loki za pomocą tradycyjnych wałków?

Nakładaj wałki tradycyjne tak samo, jak te podgrzewane. Niektóre z wałków posiadają specjalne dodatkowe siateczki, umożliwiające ich trwalsze przytwierdzenie do czubka głowy. Następnie spryskaj włosy lakierem, by umocnić spięcie, odczekaj kilka minut (a jeśli masz więcej czasu, utrzymuj ja na głowie możliwie jak najdłużej) i zdejmij wałki.

Czytaj też:

3 zmiany w pielęgnacji włosów – piorunujący efekt