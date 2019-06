Lakier do włosów, suszarka, kostki lodu – nietypowe sposoby usuwania ciężkich plam

Każdy, kto ma w domu małe dzieci, zna problem trudnych plam i zabrudzeń. Maluchy uwielbiają bowiem eksperymentować, co wiąże się często wystawianiem naszej cierpliwości na próbę. O ile z plamami po sokach czy trawie poradzi sobie większość sklepowych detergentów, istnieją zabrudzenia, które wymagają nietypowych rozwiązań.

Dobrym przykładem będzie guma do żucia, przyklejona do ubrania. Jak ją usunąć? Najpierw należy pocierać gumę kostką lodu, by stwardniała. Później, z pomocą noża, zeskrobać ją z ubrania. Gdy zostaną resztki, materiał należy polać gorącą wodą i zeskrobać szczoteczką do paznokci.

To tylko jeden z nietypowych sposobów radzenia sobie z zabrudzeniami. Dzieci bardzo lubią naklejać naklejki na meblach. Jak łatwo pozbyć się kolorowych ozdób, aby nie zniszczyć mebli? Kolejną ulubioną rzeczą dzieci jest rysowanie po ścianach. Jak zmyć rysunki wykonane świecowymi kredkami? Jak wyczyścić ubrania pomazane długopisem? Niezbędne akcesoria na pewno masz w domu, sprawdź, w jaki sposób możesz je nietypowo wykorzystać. Obejrzyj wideo:

