Blizny po trądziku to problem wielu osób. Jak sobie z nimi poradzić?

Blizny potrądzikowe to efekt uboczny burzliwego działania hormonów w okresie dojrzewania, jednak trądzik może także pojawić się u osób dorosłych. I w tym przypadku często skutkuje pojawieniem się blizn. Jak się ich pozbyć? Nie jest to łatwe, dlatego powinniśmy przede wszystkim zapobiegać ich wystąpieniu. Właściwa pielęgnacja cery trądzikowej, stosowanie odpowiednich środków dermatologicznych, jak również rezygnacja z samodzielnego wyciskania krost i zaskórników to podstawowe sposoby zapobiegania bliznowaceniu skóry.

Dlaczego powstaje trądzik młodzieńczy?

Zdecydowana większość nastolatków nieprawidłowo walczy z trądzikiem młodzieńczym, co skutkuje właśnie pojawieniem się trudnych do usunięcia blizn. Są one efektem toczącego się stanu zapalnego, który wywołują żywiące się wydzielanym przez skórę sebum bakterie. Skuteczna redukcja wydzielania sebum to jeden ze sposobów na ograniczenie rozwoju krost oraz zmniejszenie ryzyka powstawania blizn po trądziku. Do zakażenia skóry bakteriami oraz powstawania ropnych pryszczy i czyraków, które są przyczyną bliznowacenia, dochodzi na skutek m.in.:

nieprzestrzegania zasad higieny skóry ze skłonnością do trądziku,

częstego dotykania skóry brudnymi rękami,

wyciskania krost i zaskórników w nieprawidłowy sposób,

stosowania niewłaściwych środków myjących i pielęgnujących,

mycia twarzy jedynie wodą,

nadmiernego przesuszania skóry stosowaniem kosmetyków z alkoholem,

stosowania diety bogatej w tłuszcze, cukry oraz chemiczne dodatki.

Trądzik młodzieńczy nie musi powodować blizn, ale to od nastolatka i jego rodziców lub opiekunów zależy to, jak będzie wyglądała cera po przejściu okresu dojrzewania. Podstawą jest zapobieganie trądzikowi poprzez stosowanie odpowiedniej pielęgnacji, której wybór warto skonsultować z dermatologiem.

Trądzik u dorosłych

Za trądzik u dorosłych także odpowiadają hormony. Może on mieć również inne podłoże np. pojawiać się pod wpływem stresu. Wiele zależy także od sposobu pielęgnacji skóry, diety i ogólnej kondycji organizmu. I w tym przypadku mogą powstawać blizny, które związane są z ubytkiem tkanek wskutek zakażenia bakteryjnego. Pielęgnacja cery trądzikowej u dorosłych bywa wyzwaniem, dlatego trzeba skorzystać z porady dermatologa. Warto także wykonać badania, które pomogą określić przyczyny trądziku.

Jak usunąć blizny po trądziku?

Usuwanie blizn po trądziku to dość złożony proces, który może wymagać zastosowania radykalnych środków. Co to oznacza? Przede wszystkim musimy przygotować się na to, że blizny po trądziku nie znikną pod wpływem „magicznego” kremu. Oczywiście, kosmetyki i leki mogą powodować ograniczenie widoczności blizn, jak również redukować ryzyko ich powstawania, jednak nie okazują się skuteczne w celu całkowitego usunięcia nierówności skóry.

Wybór sposobu redukcji blizn po trądziku zależny jest przede wszystkim od ich ilości i głębokości. Płytkie blizny stosunkowo łatwo poddają się różnego rodzaju kosmetykom i lekom dermatologicznym oraz zabiegom kosmetycznym o działaniu regenerującym i pobudzającym skórę do odnowy. Większym problemem są jednak blizny głębokie.

Głębokie blizny po trądziku – jak usunąć?

W celu redukcji blizn po trądziku można zastosować np. kremy apteczne i maści recepturowe, peeling enzymatyczny, mezoterapię mikroigłową, peeling kwasowy, jednak mogą sobie one nie poradzić z głębokimi i licznymi zmianami na skórze.

Najskuteczniejszym i coraz częściej stosowanym sposobem walki z bliznami po trądziku jest laseroterapia. Laser na blizny potrądzikowe pozwala widocznie zmniejszyć ich widoczność oraz może sprawić, że nawet bardzo głębokie ubytki tkanki przestaną być przyczyną kompleksów. W przypadku laserowego usuwania blizn konieczne jest poddanie się kilku lub kilkunastu zabiegom w zależności od tego, jaki jest stan cery i w jaki sposób reaguje ona na leczenie.

Czytaj też:

Czy mycie twarzy pod prysznicem jest bezpieczne dla skóry?