Jak walczyć z trądzikiem u dorosłych? Radzi dermatolog

Trądzik to przypadłość, która kojarzy nam się głównie z problemem młodzieży w okresie dojrzewania. Jednakże choroba ta coraz częściej występuje u osób dojrzałych, po trzydziestce, czterdziestce, a nawet po pięćdziesiątce. Skąd się bierze, jak go leczyć i jakich błędów nie popełniać podczas kuracji? Na te pytania odpowiedział nam dermatolog, dr Łukasz Preibisz.

Trądzik jest chorobą skóry, w wyniku której najej powierzchni powstają krosty, guzki i wypryski. Może występować nie tylko na twarzy, ale także na plecach, ramionach czy pośladkach. W zależności od rodzaju zmian, a także czynników wywołujących, trądzik dzieli się na różne typy (np. trądzik młodzieńczy, niemowlęcy, ropowiczy, skupiony). Postawienie właściwej diagnozy, a co za tym idzie – wdrożenie odpowiedniego leczenia, wymaga konsultacji dermatologicznej.

Trądzik a higiena

Mając cerę trądzikową, należy dokładnie przestrzegać zasad higieny. Przede wszystkim niewskazane jest samodzielne wyciskanie krost i nacinanie guzków. Aby skutecznie zwalczyć trądzik, konieczne jest zastosowanie odpowiednich leków, dostępny wyłącznie na receptę. Ogromne znaczenie ma także codzienna higiena. Należy dokładnie przemywać skórę preparatami do cery trądzikowej, unikać dotykania twarzy w ciągu dnia, a także umiejętnie dobierać i dozować kosmetyki kolorowe, ponieważ większość z nich zatyka pory i nie pozwala skórze właściwie oddychać. Ważny jest również codzienny demakijaż. Chodzenie spać w makijażu nie służy skórze.

Trądzik a dieta

Walcząc z cerą trądzikową, należy unikać produktów, które bardzo szybko podnoszą poziom insuliny we krwi. Powodują one zwiększone wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe. Do produktów, które wywołują skoki insuliny we krwi, zaliczamy: makarony, cukier, biały ryż i pszenne pieczywo.

Ponadto, jak wynika z badań opublikowanych na łamach „Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology” pogorszenie cery powodują także tłuszcze nasycowe, tłuszcze trans oraz produkty mleczne. Tego rodzaju żywność może stymulować produkcję hormonów, odpowiedzialnych za pracę gruczołów łojowych. Dodatkowo mogą zaostrzać już występujące stany zapalne na skórze.

Trądzik - produkty, które zmniejszają stan zapalny:

cynk,



witamina A i E,



związki chemiczne zwane przeciwutleniaczami.



Trądzik - produkty, które nie powinny zaszkodzić:

żółte i pomarańczowe owoce i warzywa, takie jak marchew, morele i słodkie ziemniaki,



szpinak i inne warzywa ciemnozielone i liściaste,



pomidory,



jagody,



chleb pełnoziarnisty,



brązowy ryż,



komosa ryżowa,



indyk,



nasiona dyni,



fasola, groch i soczewica,



łososia, makreli i inne, tłuste ryby,



orzechy.

Ponieważ każdy organizm jest inny, dieta przeciwtrądzikowa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i predyspozycji konkretnego pacjenta. To, co u jednej osoby drastycznie nasila objawy, u innej nie musi. Warto więc eksperymentować z dietą, ale pod kontrolą dermatologa, ponieważ konieczne jest wykluczenie alergii pokarmowych i ewentualnej wrażliwości na niektóre produkty spożywcze.

