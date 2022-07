Chcesz mieć młodą i zdrową skórę? Latem zrezygnuj z opalania

Piękna opalenizna może świadczyć o tym, że urlop był udany. Opalone ciało wygląda smuklej i ładnie prezentuje się w jasnych, letnich ubraniach. Ale czy to jest warte ryzyka, jakie się ze sobą niesie? I nie chodzi tylko o raka skóry.

Opalanie postarza skórę

Podczas tegorocznej konferencji poświęconej XI Tygodniowi Świadomości Raka Skóry eksperci zwracali uwagę, że w Polsce wciąż pokutuje pozytywny odbiór opalonych osób, stąd tak trudno edukować i namawiać do rezygnacji z kąpieli słonecznych. Jak mówił podczas konferencji cytowany przez PAP dr Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, 80 procent Polaków uważa, że opalenizna jest seksowna, a opalone osoby są atrakcyjniejsze.

Opalenizna to jednak nic innego jak rodzaj uszkodzenia skóry, a oparzenie słoneczne jest dla naszej skóry jego najgorszą formą. Skóra broni się przed promieniowaniem UV zmieniając swoje zabarwienie przy pomocy zwiększenia wydzielania znajdującego się w niej barwnika – melatoniny. Opalona skóra robi się szorstka i grubsza. To m.in. dlatego mitem, w który wciąż wierzy wiele osób jest to, że słońce wyleczy trądzik. Wręcz przeciwnie – opalanie może tylko pogorszyć problem.

Dermatolodzy Laure Rittie i Gary J. Fisher w publikacji poświęconej starzeniu się skóry zwracają uwagę, że skóra, podobnie jak wiele innych narządów, wraz z upływem czasu i związanymi z tym zmianami hormonalnymi i dietetycznymi ulega szkodliwym zmianom. Jednak w przeciwieństwie do większości innych narządów, skóra jest również bezpośrednio poddawana działaniu środowiska, zwłaszcza promieniowania UV ze słońca. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV powoduje fotostarzenie, które nakłada się na starzenie spowodowane upływem czasu (starzenie chronologiczne). W rezultacie obszary ciała, które są często wystawione na działanie słońca, takie jak twarz, szyja, przedramiona lub grzbiety dłoni, nabierają widocznych oznak starzenia się dużo szybciej niż inne obszary ciała.

Dlaczego nie warto się opalać i jak chronić się przed słońcem?

Starzenie się skóry to jedno, ale opalanie się niesie ze sobą o wiele większe zagrożenie. W Polsce każdego roku diagnozę nowotworu skóry słyszy nawet 50 tys. osób. A to właśnie eksponowanie skóry na słońce i szkodliwe promieniowanie jest ich głównym czynnikiem.

Nie oznacza to jednak, że mamy zaszyć się w ciemni i nie wychodzić na słońce. Ważne jest, aby stosować właściwą ochronę. Obowiązkowo kremy z wysokim filtrem dostosowane do wieku i karnacji skóry (jeśli nie wiesz, jaki krem wybrać, poproś o poproś o pomoc farmaceutę). Dermatolodzy zalecają, aby w ogóle nie eksponować skóry na słońce latem w między 11.00 a 15.00, kiedy działanie słońca jest najbardziej intensywne. Nie zapominaj o nakryciu głowy i ochronie oczu. Jeśli tylko to możliwe, korzystaj z cienia.

WAŻNE: Jeśli dojdzie do poparzenia słonecznego, nie wystawiaj się ponownie na słońce, nim skóra nie dojdzie do siebie. Każdą niepokojącą i nietypową zmianę skonsultuj z lekarzem.

Czytaj też:

Udar słoneczny – objawy i pierwsza pomoc