Dermatolog – co to za lekarz i jakie choroby leczy?

Dermatolog to lekarz, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, znamion, paznokci, włosów. Leczy trądzik, egzemy, atopowe zapalenie skóry, łuszczycę i wiele innych chorób. Z jakimi problemami warto zgłosić się do dermatologa i co trzeba wiedzieć o tej specjalizacji?

Dermatologia – co to za dziedzina?

Dermatologia to szeroka dziedzina medycyny, w skład której wchodzi wiele specjalizacji. Obejmuje nie tylko jednostki chorobowe skóry, ale także przeprowadzanie zabiegów estetycznych (np. usuwających przebarwienia) czy usuwanie zmian skórnych takich jak pieprzyki za pomocą skalpela lub lasera.

Specjalizacje dermatologiczne

W ramach dermatologii wyróżnia się:

dermatologię dziecięcą

dermatochirurgię

wenerologię

kosmetologię

medycynę estetyczną

Kiedy wybrać się do dermatologa?

Na wizytę do dermatologa należy wybrać się zawsze wtedy, gdy niepokoi nas stan skóry. Do pójścia do specjalisty powinny skłonić nas nawracające wysypki, egzemy, podrażnienia, trądzik (zarówno nastoletni, jak i różowaty u dorosłych), problemy z włosami czy nadmierną suchością skóry. Wskazaniem do wizyty są również zmiany grzybicze na paznokciach, znamiona, brodawki.

Jak wygląda wizyta u dermatologa?

Aby skorzystać z wizyty u dermatologa na Narodowy Fundusz Zdrowia, trzeba poprosić lekarza POZ o skierowanie. Dopiero z takim dokumentem możemy zapisać się na wizytę do specjalisty.

Jeśli jednak sprawa jest nagła, możemy skorzystać z prywatnej opieki zdrowotnej i umówić wizytę w dowolnej placówce, która pełni takie usługi. Taka wizyta najczęściej kosztuje od 100 do 200 zł w zależności od miasta i regionu.

W czasie wizyty lekarz przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem. Pyta o wcześniejsze choroby skóry, przebarwienia czy znamiona. Następnie przystępuje do oględzin stanu skóry pacjenta i diagnozuje problem z jakim ten do niego przyszedł. Później przepisuje konieczne leki, np. maści czy antybiotyki na trądzik.

Badanie pieprzyków

Osoby, które mają dużo pieprzyków i skórę wrażliwą na działanie promieni słonecznych, powinny kontrolować znamiona u dermatologa co najmniej dwa razy w roku.

Dermatolog ogląda je przez wideodermatoskop. To narzędzie, które umożliwia dokładne obejrzenie każdego pieprzyka i jego krawędzi w dużym powiększeniu.

Znamiona, które niepokoją, najczęściej mają poszarpane brzegi, zaczerwienione brzegi, nierówny koloryt, rozlewają się, swędzą. Mogą nagle się powiększyć albo zmienić swój rodzaj – z płaskich stać się chropowate bądź bardziej wypukłe.

Z tego względu konieczne jest uważne zbadanie każdego skrawka takiego pieprzyka.

Alergia a wizyty u specjalisty

Dematolog zajmuje się również chorobami skóry o podłożu alergicznym. Pokrzywki, wysypki spowodowane przez drażniące kosmetyki, środki chemiczne albo pożywienie należy skontrolować również o tego specjalisty. Przepisze on odpowiednie środki łagodzące zmiany, świąd czy pieczenie i pomoże zdiagnozować problem.

Podstawą jest tutaj określenie czynnika alergizującego, dlatego lekarz może zlecić wykonanie testów skórnych albo testów z krwi. Pomogą one określić przyczyny choroby i umożliwią wyeliminowanie alergenów z codziennego życia.

Dermatolog a medycyna estetyczna

Specjalista ten może zajmować się również przeprowadzaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Należą do nich wszelkiego rodzaju usługi, które poprawiają stan skóry, włosów i paznokci.

W gabinetach kosmetycznych znajdziemy mnóstwo propozycji takich zabiegów, np. mikrodermabrazję, mezoterapię, likwidowanie blizn potrądzikowych, liposukcję, radiofrekwencję mikroigłową czy obkurczanie skóry na brzuchu. Pomogą one pozbyć się problemów, które przeszkadzają pacjentkom, poprawią ich samopoczucie i kondycję psychiczną.

Wybierając się do takiego salonu, warto jednak zawsze sprawdzić, czy osoba, która przeprowadza zabieg, rzeczywiście jest dermatologiem. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że oddajemy się w dobre ręce.

