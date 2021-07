Eksperci przyznają: To najlepsze sposoby walki z oparzeniami słonecznymi

Oparzenia słoneczne to częsta przyczyna dyskomfortu. A ciężko im zapobiegać. Przy tak dużej ilości porad w sieci może być trudno znaleźć sztuczkę, która faktycznie działa w celu złagodzenia uczucia pieczenia.

Czym są oparzenia słoneczne?

Po pierwsze, czym właściwie jest oparzenie słoneczne? Według dermatologa i rzecznika British Skin Foundation (BSF), dr Anjali Mahto, jest to „ostra reakcja skórna, która następuje po nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Powoduje bezpośrednie uszkodzenie DNA, które wywołuje stan zapalny i śmierć komórek skóry”.

Chociaż dobrze jest wymienić kilka metod zapobiegania poparzeniom słonecznym (główną z nich jest krem przeciwsłoneczny z SPF 30 lub więcej, jak mówi dr Mahto), masz gwarancję, że będziesz siedzieć na słońcu zbyt długo przynajmniej kilka razy przez całe życie. Ale co zrobisz, gdy przesadzisz i zaczniesz przypominać dojrzałego pomidora?

Wyszukiwanie w internecie „jak pozbyć się oparzeń słonecznych” sprowadza się do wszystkiego, od nakładania na skórę jogurtu po nacieranie się torebkami z herbatą. Ale jest jedna uniwersalna rada od ekspertów: jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, zwykle tak jest. Paula Begoun, autorka linii produktów do pielęgnacji skóry twierdzi, że stosowanie szeregu produktów, które mają leczyć oparzenia może być nierozsądne. Poniżej znajdziesz dziewięć sprawdzonych metod, które w mgnieniu oka uleczą oparzenia słoneczne.

1. Trzymaj się z dala od słońca

Może się to wydawać oczywiste, ale zdziwiłbyś się, ilu ludzi po prostu nadal siedzi na słońcu coraz więcej, bardziej spalając swoją skórę. Pomyśl, co byś zrobił z każdym innym rodzajem oparzenia. Nie położyłbyś ręki z powrotem na gorący przedmiot, więc po co dalej wylegiwać się na słońcu? Natychmiast wejdź w cień lub do pomieszczenia.



2. Postaw na leki bez recepty

Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty są idealnym sposobem na zmniejszenie stanu zapalnego i złagodzenia tego okropnego pieczenia. Chociaż twoją pierwszą myślą może być sięgnięcie po paracetamol, to pomoże on tylko przy typowym bólu, ale ma niewielki wpływ na stan zapalny. Najlepiej zamiast tego stosować niesteroidowy lek przeciwzapalny, taki jak ibuprofen. Zaleca się kontynuowanie przyjmowania leku przeciwbólowego przez co najmniej 48 godzin po oparzeniu, jeśli to możliwe.



3. Weź kąpiel w wannie... z dodatkiem magicznego składnika

Kąpiel w letniej wodzie pomoże obniżyć wewnętrzną temperaturę ciała. Jednak nie chodzi tylko o wodę. Dodanie pełnego mleka do kąpieli może złagodzić stany zapalne i pomóc ukoić poparzoną skórę.



4. Pomóż sobie lodem

Większość z nas automatycznie sięgnie po lód, gdy tylko oparzenie słoneczne pojawi się na ciele. Jest to słuszną praktyką, ale zaleca się metodę znaną jako pośrednie oblodzenie. W tej metodzie nakładasz lodowy kompres na 10 minut, a następnie zdejmujesz go na kolejne 10 minut. W zależności od głębokości oparzenia ból ustąpi po kilku dniach. Dlatego należy dalej stosować pośrednie oblodzenie, zachowując większe odstępy czasu.



5. Nawilżaj skórę

Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, jest podrażnienie poparzonej skóry. Ale dobrym pomysłem jest nawilżenie skóry po szybkiej kąpieli lub prysznicu. Użyj nieperfumowanego kremu lub balsamu (być może z dodatkiem aloesu lub soi), aby ukoić skórę. Konieczne będzie utrzymywanie nawilżenia przez kilka tygodni, aby zapobiec łuszczeniu się i należy unikać wszystkiego, co zawiera naftę, benzokainę lub lidokainę, ponieważ mogą one powodować dalsze podrażnienia. Zaleca się przy tym przechowywanie kremu nawilżającego w lodówce, aby zapewnić skórze dodatkowe uczucie chłodu.



6. Zrób maseczkę z płatków owsianych

Od ziemniaków i octu po pomidory i sodę oczyszczoną, jedynym naturalnym lekiem, który specjaliści doradziliby jako potencjalną metodę leczenia oparzeń słonecznych, są płatki owsiane. Wystarczy je namoczyć i nałożyć powstałą papkę na skórę.



7. Zastosuj też maseczkę żelową

Chociaż oparzenie słoneczne może wpływać na każdą część ciała, zawsze wydaje się, że uderza cię prosto w twarz. Aby szybko się go pozbyć, specjaliści sugerują nałożenie chłodzącej maski żelowej, która może obniżyć temperaturę i nawilżyć spragnione komórki skóry. Niezależnie, jaką kupisz, włóż ją do lodówki na 30 minut przed użyciem.



8. Zainwestuj w niektóre oleje

Po usunięciu żelowej maseczki ze skóry warto nałożyć kilka kropel olejku z antyoksydantami. Stosowanie miejscowych przeciwutleniaczy może pomóc w naprawie głębokich warstw skóry. Ponieważ skóra została zasadniczo usmażona, może wydawać się wyjątkowo sztywna. Olej natłuści skórę, zmniejszając efekt szarpania i ciągnięcia. Szukaj olejków zawierających olej z pestek granatu, olej żurawinowy i olej z dzikiej róży.



9. Utrzymaj nawodnienie ciała

Ważne jest, aby twoje ciało było nawodnione. Nawet jeśli wolisz wypić koktajl zamiast kolejnej szklanki wody, pozostań przy wodzie. Oparzenie słoneczne może sprzyjać utracie płynów przez skórę. Picie dużej ilości wody zapobiegnie odwodnieniu i pomoże organizmowi odzyskać siły. I tak, naprawdę powinieneś unikać alkoholu w tym problematycznym, gorącym czasie.Czytaj też:

Składnik rdzy jako ochrona przeciwsłoneczna? Jest jedno „ale”Czytaj też:

Jak wybrać środek myjący do cery trądzikowej?