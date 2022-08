Tak słońce wpływa na nasze włosy. W szczególności, kiedy są mokre

Melanina jest naturalnym pigmentem, który chroni nasze włosy przed promieniami UV. W zależności od jej ilości w naszych włosach są one chronione bardziej lub mniej. Włosy ciemniejsze mają więcej melaniny, dlatego naturalnie będą one bardziej odporne na negatywne działanie promieni słonecznych niż włosy jasne. Pod wpływem ekspozycji na słońce, łuski włosa otwierają się, przez co promienie UV wnikają i niszczą warstwę korową włosa. Powoduje to wysuszenie włosów, stają się one bardziej łamliwe, mniej sprężyste i matowe.

Promienie UV przenikając w głąb włosa mogą zniszczyć także białko, które jest budulcem włosa. Aby skutecznie chronić włosy latem, należy stosować preparaty z filtrem UV. Przy dużej ekspozycji na słońce, trzeba wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania.

Słońce działa na mokre włosy

Dodatkowo, na kondycję włosów niekorzystnie wpływa ich suszenie na słońcu. Włosy mokre są bardziej narażone na szkodliwe działanie promieni UV, niż włosy suche. Wystawienie włosów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować rozchylanie się łuski włosa. To przekłada się na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych oraz uszkodzenia mechaniczne.

Aby utrzymać efekt domkniętej łuski, musimy zabezpieczyć włosy odpowiednimi produktami. Mogą być to odżywki bez spłukiwania lub oleje. W pielęgnacji skóry głowy i włosów latem warto sięgnąć po preparaty zawierające: kwas hialuronowy, kolagen, aloes, pantenol oraz mocznik, minerały morskie i witaminę E.

Jak dbać o włosy latem?

Przede wszystkim w okresie letnim należy mocniej nawilżać włosy. Warto stosować maski odżywcze, które domykają łuskę włosa i zwrócić uwagę, aby szampon, którego używamy zawierał filtr UV. Podstawą powinny być również produkty odżywcze z ceramidami i lipidami oraz produkty bez spłukiwania, zawierające polimery ochronne, które zapobiegają utracie wody i zabezpieczają również przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowiednio dobrany szampon i odżywka o działaniu regeneracyjnym wzmacnia włosy, a zastosowanie na końcowym etapie pielęgnacji preparatu w postaci na przykład balsamu lub mleczka, zabezpiecza włos przed utratą wilgoci i domknie jego łuskę.

„Dobierając produkty do letniej pielęgnacji włosów należy pamiętać, by zawierały składniki, które poprawią kondycję naszych włosów oraz zapewnią im ochronę, poprzez zawarte w nich filtry UV. Lotiony ochronne tworzą na włosach biofilm, który chroni je przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego UV-A i UV-B. Polecane są również maski do włosów i skóry głowy, które zawierają antyoksydanty regenerujące skórę głowy oraz łodygę włosa. Do najważniejszych składników wykazujących działanie antyoksydacyjne zaliczamy witaminy C+E, polifenole, fitoestrogeny, melatoninę” – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

W tym okresie włosy wymagają również szczegółowej pielęgnacji domowej. Polecane jest po każdej kąpieli słonecznej, morskiej lub w chlorowanym basenie, aby opłukać włosy, umyć je szamponem odżywczym i nałożyć maskę nawilżającą.

